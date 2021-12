Svensk og dansk politi i samarbejde efter skuddrab

Ingen er anholdt efter kniv- og skuddrab i Malmø i går - politiet leder efter flere gerningsmænd, som menes at være flygtet i en udenlandsk indregistreret sort Audi RS4

Svensk politi leder efter en udenlandsk indregistreret sort Audi RS4 et skuddrab i Malmø onsdag.

Det har Claes-Arne Hermansson, efterforskningsleder ved Malmø Politi, netop meddelt på et pressemøde i Malmø.

– Hvis man har set en bil som den beskrevne i området eller andre områder, skal man henvende sig til politiet, lød det.

Svensk politi er i kontakt med det danske politi, men efterforskningslederen ved ikke, om Audien ligefrem er dansk indregistreret.

Det arbejder det svenske politi på at få afklaret.

Claes-Arne Hermansson ønsker i skrivende stund ikke at komme ind på den dræbtes identitet eller nationalitet.

Han fortæller dog, at dræbte var kendt af politiet.

Skyderiet, som politi og redningsmandskab blev tilkaldt til, fandt sted i Bunkeflostrand.

Her blev en mand, som var hårdt såret af skud, fundet på en parkeringsplads og kørt på hospitalet. Han afgik senere ved døden, og sagen karakteriseres som drab.

I forbindelse med de voldsomme begivenheder blev Øresundsbroen onsdag eftermiddag kortvarigt spærret i retning mod Danmark.

Senere onsdag fandt også et knivstikkeri sted på Västra Hindbyvägen. Her afgik endnu en mand ved døden.

Politiet mener ikke, at de to hændelser har noget med hinanden at gøre.

Ekstra Bladet følger sagen.

Opdateres...