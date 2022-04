Svensk politi affyrer varselsskud ved Paludan-demonstration

Under voldsomme uroligheder i den svenske by Örebro fredag aften har politiet affyret et varselsskud.

Det skete kort før klokken 20, oplyser svensk politi.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: TT/Ritzau Scanpix

Rasmus Paludan, lederen af partiet Stram Kurs, skulle efter planen have afholdt en koranafbrænding i Sveaparken i det centrale Örebro.

Men allerede inden udbrød der uroligheder mellem omkring 200 demonstranter og politiet. Der er blandt andet blevet kastet med sten mod politiet.

Fem politibetjente er kommet til skade, mens fire politibiler er sat i brand. En privatperson har desuden fået en sten i hovedet.

Der endnu ingen meldinger om anholdte i Örebro.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: TT/Ritzau Scanpix

Uroligheder og stenkast

Tidligere fredag blev mindst otte personer anholdt, da Rasmus Paludan afbrændte koraner i Rinkeby, som er en forstad til Stockholm.

Ifølge en talsperson for politiet forløb det indledningsvist roligt, da Paludan omkring klokken 11 fredag formiddag begyndte at brænde koraner af i Rinkeby.

Da han på et tidspunkt tog en pause, opstod der uroligheder og stenkast. I den forbindelse er mindst otte personer blevet anholdt.

De er anholdt for at have opført sig voldeligt. En er anholdt for brud på knivloven.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: TT/Ritzau Scanpix

Stort fremmøde

Omkring 300 personer var til stede ved Paludans afbrændinger på torvet i Rinkeby. Med jævne mellemrum blev stemningen blandt de fremmødte mere ophidset. Men det lykkedes overordnet set at holde folk i ro.

Da Paludan efter pausen brændte endnu en koran af, begyndte folk at kaste sten mod ham. Derefter blev han ført væk fra pladsen.

Torsdag udbrød der også uroligheder, da Paludan holdt en demonstration i den svenske by Linköbing.