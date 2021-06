Svensk politi bruger droner efter stenkast mod danske biler

Der har fredag og frem til lørdag formiddag ikke været nogen nye meldinger om danske biler, der er blevet ramt af sten eller andre genstande på de sydsvenske motorveje.

Det fortæller politiinspektør Ewa-Gun Westford fra politiet i Skåne.

Torsdag aften oplyste svensk politi, at det siden april har modtaget 60 anmeldelser om stenkast mod biler på motorvej E65. En enkelt bil er blevet ramt på E6.

En eller to af dem har været mod biler med svenske nummerplader, mens resten har været mod danske biler. Fem af hændelserne er sket onsdag i denne uge.

Lørdag middag er der ifølge Ewa-Gun Westford stille på motorvejene, hvor svensk politi er til stede.

- Vi er der hele dagen i dag. Vi har mange politibiler, der arbejder langs E65. Vi har droner i luften, og vi kigger på de anmeldelser, vi har.

- Man kan se, at vi arbejder hårdt med sagen hele weekenden, siger hun.

Det er på motorvej E65 på strækningen mellem Skurup og Ystad, at de danske biler hidtil er blevet ramt. E65 går mellem Malmø og Ystad og bruges af blandt andet danskere, som skal med færgen til Rønne, som afgår fra Ystad.

Motorvej E6 går fra Trelleborg i det sydligste Skåne og nordpå mod Göteborg. Her opdagede en dansk mand på vej mod Øresundsbroen onsdag aften, at hans bil var blevet ramt.

I det hele taget er de fleste bilister sluppet med skrækken, men i et enkelt tilfælde har en 70-årig mand fået alvorlige skader på tænderne og det ene øje. Det skete 19. maj.

Sagen har ifølge Ewa-Gun Westford høj prioritet hos politiet og foregår med undersøgelser af digitale og fysiske spor.

Hun vil ikke opfordre danske bilister til at vælge en anden rute.

- Nu har vi jo patruljevogne ude, og man ved, at de er der. Men er man meget skræmt af at køre ad E65, må man køre ud et andet sted.

- Det er ikke noget, vi opfordrer til. Men vi kan se, at der er danskere, der har valgt at tage en anden vej, siger Ewa-Gun Westford.

Ifølge politiet er ingen endnu sigtet i forbindelse med sagerne. Ewa-Gun Westford ønsker ikke at oplyse, hvordan efterforskningen skrider frem.