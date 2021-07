Svensk politi efterforsker togulykke som dobbeltmord

En togulykke i Sverige, hvor en voksen og to børn er afgået ved døden, efterforskes nu som drab

Hvad der først lignede en utilsigtet tragedie, hvor en voksen og to børn blev ramt af et tog i den svenske by Tormestorp, bliver nu efterforsket som mord.

Det skriver flere svenske medier, herunder Aftonbladet.

- Vi har mistanke om, at de to yngre personer er blevet dræbt, sagde politiets talsperson Robert Loeffel onsdag og tilføjede, at politiet derfor har igangsat en mordefterforskning.

- Vi har en tekniker på stedet, som skal undersøge de nærmere omstændigheder og fastslå et hændelsesforløb. I modsætning til de fleste efterforskninger søger vi her ingen udenforstående mistænkt.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Politiets talsperson, Robert Loeffel. Foto: 10900 Rickard Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Der er en relation

Politiet ville ikke komme ind på, hvad der ligger til grund for deres mistanke om mord. Talspersonen ville heller ikke oplyse børnenes alder, men bekræftede, at der er tale om personer under 18 år.

Adspurgt, hvilken relation den voksne og de to børn har til hinanden, svarede Robert Loeffel:

- Der er en relation mellem de her tre personer. Mere kan jeg ikke sige.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 10.40 onsdag. Det var lokomotivføreren selv, der ringede til alarmcentralen, skriver Aftonbladet. Ifølge SVT var de tre personer afgået ved døden, før hjælpen nåede frem.