Svensk politi har anmeldt Rasmus Paludan

Svensk politi har anmeldt den dansksvenske partistifter Rasmus Paludan for hetz mod en befolkningsgruppe. Det har det gjort med henvisning til, at den islam- og indvandringskritiske politiker flere gange har afbrændt koraner.

Det skriver det svenske medie SVT.

Politiet i Malmø ønsker, at retten skal tage stilling til, om det er kriminelt at afbrænde en koran.

- Vi mener, det vil være godt med endnu en retssag, fordi vi forstår jo, at det her vækker anstød. Samtidig har vi en stærk ytringsfrihed, det skal holdes op mod, siger Jimmy Arkenheim, der er områdechef for lokalpolitiet i Malmø, til SVT.

Netop afbrænding af koranen har en svensk retsinstans ellers for relativt nylig set på.

Ved en antimuslimsk demonstration i sommeren 2020 blev den hellige bog inden for islam også brændt, men det var ikke ulovligt, konkluderede retten efterfølgende.

Alligevel vil svensk politi have sagen mod Paludan prøvet, og det mener, at man skal se på det samlede billede.

- Når vi har set på baggrunden for lovens tilblivelse og formål, synes vi, at man burde se på det her en gang til. Så er det muligt, at man kommer frem til samme resultat igen, siger Jimmy Arkenheim til SVT.

Meldingen fra svensk politi kommer, efter at Rasmus Paludan har ført det, han selv har omtalt som en valgturné i Sverige. Her er han taget rundt til svenske byer, hvor han har talt og afbrændt koranen - præcis ligesom det tidligere er set i Danmark.

Det har ført til en del optøjer. Mandag var det opgjort, at 26 politibetjente og 14 civile personer er kommet til skade i urolighederne, som medlemmer af kriminelle bander ifølge den svenske rigspolitichef deltog i.

At det kaldes en valgturné skyldes, at Paludan har bragt sit parti, Stram Kurs, over Øresund til Sverige. Da han er halvt svensker, har han kunnet få svensk statsborgerskab, og det gør, at han kan stille op til valg til den svenske Riksdag.

Onsdag har han sendt en ansøgning til svenske valgmyndigheder om blive kandidat for Stram Kurs til Riksdagsvalget den 11. september i år. Valmyndigheten har oplyst, at ansøgningen endnu skal godkendes, men at det betegnes som en formalitet.

En godkendelse vil samtidig betyde, at 40-årige Paludan også kan stille op til valg til kommuner og regioner. De valg afholdes også 11. september.