Svensk politichef fundet død: Indleder efterforskning

Den svenske vicerigspolitichef er onsdag blevet fundet død i sit hjem.

Mats Löfving, der også er vicerigspolitichef, blev kun 61 år, og fordi omstændighederne omkring dødsfaldet rejser spørgsmål, har politiet åbnet en forundersøgelse om drab.

Det skriver svenske medier - blandt andre Aftonbladet og SVT.

- Det er med stor sorg og bestyrtelse, at jeg har modtaget nyheden om, at vicerigspolitichef og regionspolitichef Mats Löfving er afgået ved døden. Det er ekstremt tragisk, siger rigspolitichef Anders Thornberg ifølge mediet.

Mange spørgsmål

Politiet fik meldingen om en tilskadekommen i en lejlighed i Norrköping klokken 19 onsdag aften.

Annonce:

- Lige nu er det en sag, der sætter mange spørgsmålstegn ved, hvad der er sket. Vi ved ikke, hvad der er sket, og kan ikke sige, at der ikke er begået forbrydelser, siger polititalsmand Dennis Johansson Strömberg ifølge Aftonbladet.

- Derfor har vi åbnet en forundersøgelse om drab. Det er en standardprocedure, når vi ikke kan afklare, hvad der er sket, siger talsmanden videre.

Mats Löfvings pårørende er underrettet, fremgår det desuden.

Så sent som i dag blev resultaterne af den interne undersøgelse mod ham fremlagt. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

I vælten

I efteråret var politichefen genstand for intern undersøgelse. I december blev han derfor omplaceret fra sin stilling som regionspolitichef i Stockholm.

Resultaterne af den undersøgelse blev fremlagt onsdag og konkluderede, at Linda Staaf, som han har haft et privat forhold til, havde kompetencerne til stillingen som chef for Sveriges nationale operativafdeling NOA, mens han var vicerigspolitichef.

Undersøgelsen gik også på, om hun var berettiget til et tjenestevåben. Her lød afgørelsen, at hun opfyldte kravene, men at Mats Löfving ikke skulle have godkendt det på grund af inhabilitet.

Annonce:

Efterforskerens konklusion var, at Löfving skulle omplaceres eller forlade sin stilling, og rigspolitichef Anders Thornberg oplyste onsdag, at han ville tage en ansættelsesretlig samtale med Löfving og derefter træffe en afgørelse, skriver Aftonbladet.

Sagens efterforsker, Runar Viksten, var netop på vej ind i et tv-studie for at fortælle om sagen, da han fik nyheden.

- Vi blev enige om, at jeg ikke kunne optræde i fjernsynet under disse omstændigheder. Det, der er sket, er utroligt tragisk, siger han ifølge Aftonbladet.