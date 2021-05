Svensk politichef om banderne: - Vi har løkken om deres hals

Sverige er voldsomt plaget af bandekriminalitet, og politiet har nu indledt i nådesløs kamp mod de kriminelle netværk. Ikke mindst ved hjælp af beviser fra den krypterede beskedtjeneste Encrochat, der tidligere er blevet knækket af fransk politi til nytte for politiet i flere lande, herunder Danmark.

Indtil videre har svensk politi fået frihedsberøvet topfigurer i otte af Stockholms kriminelle netværk og mere venter.

- Bander er som kræft i samfundet, men vi har løkken om deres hals. Hvis jeg var bandemedlem, ville jeg have en meget urolig nattesøvn og seriøst overveje at holde op, siger Robert Karlsson, stedfortrædende regional politichef i Stockholm til den svenske avis Aftonbladet.

Siden Encrochat blev knækket, er 230 personer blevet frihedsberøvet og over 500 er mistænkt for forbrydelser alene i Sverige.

- Vi er ikke færdige endnu. Dette vil fortsætte i lang tid, og jeg tror, ​​at mange, der stadig er på fri fod, og som selv havde en encro-telefon, sandsynligvis føler sig ganske rystede nu, siger politichefen.

Positioneringskamp i banderne

Han oplever, at der er uro blandt de kriminelle i Stockholm lige nu, fordi situationen er uafklaret. Hvor mange bliver dømt og i givet fald hvor længe, og mens der i de mere velorganiserede kriminelle netværk er folk, der kan træde i stedet for de absolutte topfigurer, så er der i andre grupperinger især yngre mænd, der prøver at indtage toppen af de kriminelle kransekager. Det kan føre til mindre impulskontrol og større voldsparathed.

- Det bliver altid lidt værre, før det bliver bedre, siger politichefen og peger på, at politiet blandt andet går hårdt efter at ramme banderne på deres statussymboler - pengene, urene, våben og biler.

To unge mænd med tilknytning til grupperingen Shottaz poserer med flere våben. Billederne er fundet på den ene af de unge mænds mobiltelefon i forbindelse med en ransagning. Arkivfoto: Svensk politi

Det samme siger den svenske indenrigsminister Mikael Damberg (S), der er særligt inspireret af Tysklands og USAs tilgang til banderne.

- De har strengere lovgivning omkring dette, som, jeg tror, vi kan lære af. Der har du næsten en omvendt bevisbyrde, at hvis en person ikke har nogen legal indkomst, men en masse kontanter eller dyre ure og biler, så er det personens job at bevise, hvordan han har betalt for tingene. Hvis du ikke kan gøre det, går det til staten, siger indenrigsministeren til Aftonbladet.

Den svenske indenrigsminister Mikael Damberg vil sætte hårdt ind overfor det voksende bandeproblem i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT/Ritzau Scanpix

Også i Danmark har Encrochat spillet en rolle. Blandt andet er fire mænd med tilknytning til den forbudte bande LTF tiltalt for at have planlagt et drab over den krypterede tjeneste. Ingen blev dog ramt, og de er nu blandt andet tiltalt for drabsforsøg.

Sverige oplever også, at bandemedlemmer helt ned til 13 år hærger forstæderne til Sveriges hovedstad Stockholm.