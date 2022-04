Svensk statsminister tordner efter Paludan-demo

Vold er aldrig acceptabelt, slår Sveriges statsminister fast, efter at der fredag aften er udbrudt voldsom uro i en svensk by i forbindelse med en Rasmus Paludan-demonstration

Sveriges statsminister fordømmer fredag aften angreb rettet mod politiet i forbindelse med en demonstration i i den svenske by Örebro afholdt af leder af Stram Kurs Rasmus Paludan.

Det sker i en meddelelse til nyhedsbureauet TT, skriver Ritzau.

- Jeg fordømmer på det kraftigste den vold, der lige nu rettes mod politiet og civile i Örebro, udtaler Magdalena Andersson.

- I går og i nat så vi lignende scener i Linköping og Norrköping. Flere betjente er kommet til skade, mens de arbejdede for at forsvare demokratiske rettigheder.

Andersson understreger, at det er en del af det svenske demokrati, at man må udtrykke sine holdninger - også selvom de i nogles øjne er usmagelige.

- Uanset hvad man synes, må man ikke ty til vold. Det kommer vi aldrig til at acceptere, siger hun.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sveriges statsminister, Magdalena Andersson. Foto: Pontus Lundahl/Ritzau Scanpix

Affyrede varselsskud

Rasmus Paludan skulle efter planen have afholdt en koranafbrænding i Sveaparken i det centrale Örebro.

Men allerede inden udbrød der uroligheder mellem omkring 200 demonstranter og politiet. Der er blandt andet blevet kastet med sten mod politiet.

Ni betjente er kommet til skade, mens fire politibiler er sat i brand. En privatperson har desuden fået en sten i hovedet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: TT/Ritzau Scanpix

Politiet måtte kort før klokken 20 fredag aften affyre et varselsskud i forbindelse med de voldsomme optøjer i byen.

Omkring klokken 21 lyder det fra politiet, at et flertal af demonstranterne har forladt Sveaparken. Der er i skrivende stund ingen meldinger om anholdte.

- Det er præcis den type voldsomme reaktioner, han gerne vil have. Selve formålet er er at opildne folk mod hinanden, siger Magdalena Andersson om Rasmus Paludan, hvis tilstedeværelse har skabt voldsom uro ad flere gange i løbet af de seneste dage.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: TT/Ritzau Scanpix

Uro flere steder

Tidligere fredag blev mindst otte personer således anholdt, da Rasmus Paludan afbrændte koraner i Rinkeby, som er en forstad til Stockholm.

Ifølge en talsperson for politiet forløb det indledningsvist roligt, da Paludan omkring klokken 11 fredag formiddag begyndte at brænde koraner af i Rinkeby.

Da han på et tidspunkt tog en pause, opstod der uroligheder og stenkast. I den forbindelse er mindst otte personer blevet anholdt.

De er anholdt for at have opført sig voldeligt. En er anholdt for brud på knivloven.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: TT/Ritzau Scanpix

Omkring 300 personer var til stede ved Paludans afbrændinger på torvet i Rinkeby. Med jævne mellemrum blev stemningen blandt de fremmødte mere ophidset. Men det lykkedes overordnet set at holde folk i ro.

Da Paludan efter pausen brændte endnu en koran af, begyndte folk at kaste sten mod ham. Derefter blev han ført væk fra pladsen.

Torsdag udbrød der også uroligheder, da Paludan holdt en demonstration i den svenske by Linköbing.