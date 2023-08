Krimi ... 4. aug. 2023 kl. 10:53 Gem artikel Gemt artikel

Svenske narkobagmænd mistænkt for eksplosioner i fynsk boligkvarterer

Tre uopklarede eksplosioner og to skyderier i Odense og Munkebo mistænkes for at være begået af svenske narkobagmænd, som går efter familiemedlemmer til dømte hash-kurerer. Nu handler det ikke længere om millioner af kroner for 280 kilo konfiskeret hash