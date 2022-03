Svensker dræbt: Trækker tråde til dansk bande

To svenske mænd på henholdsvis 18 og 35 år sidder lige nu varetægtsfængslet i Danmark for et brutalt skuddrab på en 36-årig mand på Vesterbro 4. februar.

De nægter sig begge skyldige. En 20-årig er ligeledes anholdt i sagen i Sverige, men nægter at lade sig udlevere frivilligt.

Allerede dagen efter skyderiet meldte politiet ud, at skuddrabet formodes at være banderelateret. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har de tre anholdte alle tilknytning til den københavnske gadebande NNV.

Vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for Organiseret Kriminalitet i Københavns Politi, ønsker dog ikke at kommentere Ekstra Bladets oplysninger om de svenske forbindelser til den danske bande.

Ifølge sigtelsen var det den 35-årige sigtede, der tilskyndede og instruerede de to unge til at udføre drabet på den 36-årige, der ligeledes var svensk statsborger. Under grundlovsforhøret kom det frem, at den 36-årige selv hentede sine drabsmænd på Københavns Hovedbanegård.

Fængslet med dansk bandeboss

I december sidste år og omtrent halvanden måned frem var NNV i brutal konflikt med et kriminelt netværk, der har udspring i Söderkulla uden for Malmø.

Under konflikten blev en 25-årig dansk statsborger dræbt i Malmø-bydelen Bunkeflostrand. I den forbindelse blev den 35-årige fængslet sammen med et højtstående dansk medlem fra NNV. De blev dog begge løsladt få dage senere.

I midten af januar meldte NNV ud på sociale medier, at de ikke længere havde et udestående med Söderkulla-netværket. Skyderiet på Vesterbro 4. februar menes derfor ikke at trække tråde til den konflikt.

Muligt svensk opgør på dansk jord

Hos anklagemyndigheden mener man i stedet, at drabet på den 36-årige enten havde baggrund i en konflikt eller var egnet til at fremkalde en konflikt mellem de to svenske grupperinger Kroksbäcks og Imadgruppen.

Anklagemyndigheden mener, at de to sigtede har tilknytning til eller er medlemmer af sidstnævnte gruppering.

Den 35-årige er tidligere dømt for et drab i Malmø, hvor en mand blev stukket ihjel med en kniv. Flere svenske medier skriver, at han fik en fængselsstraf på 13 år.