Svensker kendt skyldig i gangstermord i London

En svensk mand er blevet kendt skyldig i juleaften 2019 at have dræbt Flamur 'Alex' Begiri i London.

Det skriver Sky News.

Den 36-årige svensk-albaner blev skudt og dræbt på gaden for øjnene af sin hustru og lille søn, da familien kom hjem fra julefest til deres hus på Battersea Church Road.

Drabet var et formodet gangster-opgør, der trækker tråde til Sverige og Danmark.

20. januar blev den nu 24-årige svenske kickbokser anholdt i Københavns Lufthavn, da han kom fra Thailand. Det skete efter en international arrestordre fra engelsk politi.

Han blev dagen efter varetægtsfængslet i Københavns dommervagt og blev nogle måneder senere udleveret til England, hvor han nu er blevet dømt ved Southwark Crown Court i London.

Strafudmålingen har endnu ikke fundet sted.

Flamur Begiri, som ses på billedet her, blev dræbt juleaften.

Sendt fra Sverige

Drabsmanden var ifølge Sky News en del af et hold bestående af i alt fire personer, der var sendt til London fra Sverige for at slå Flamur Begiri ihjel som led i et eskalerende opgør mellem to kriminelle grupperinger.

I Sverige er drabsmanden ustraffet. Han har dog tidligere været sigtet og fængslet for et mord, men sigtelsen blev droppet. Han er af tunesisk afstamning og svensk statsborger.

En anden svensk statsborger, en mand på 35, blev ligeledes dømt i sagen, omend efter en anden paragraf. De to resterende personer, også svenske statsborgere, blev frikendt.

Den dræbte Flamur Begiri havde to børn og var bror til fotomodellen Missé Biqiri, der tidligere har været gift med den danske målmand Anders Lindegaard, der spillede i Manchester United.

Parret har en søn sammen, men var kun gift i to år fra 2014 til 2016.