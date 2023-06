Svensker kendt skyldig i NNV-likvidering

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): To mænd er kendt skyldige i forbindelse med et brutalt drab og drabsforsøg 2. december 2021 om eftermiddagen på Nørrebro.

Skyldkendelsen er netop oplæst i Københavns Byret, hvor fem mænd i løbet af foråret har siddet på anklagebænken.

Alle var tiltalt for at have forskellige roller i den uhyggelige sag. Tre af dem blev frifundet.

Drabsofferet var et 27-årigt medlem af NNV, som blev skudt foran Kaffehuset i Sorgenfrigade på Nørrebro, og kort efter blev en nu 23-årig svensker og en 19-årig dansker anholdt i en bil, der holdt stille på nærliggende Esromgade.

Den 23-årige svensker er nu kendt skyldig i at have affyret fem skud fra en Glock på klos hold og dræbt den 27-årige, samt begået drabsforsøg mod endnu en mand, som undgik kuglerne.

Ifølge anklagemyndigheden tyder alt på, at han var hyret til at begå drabet, hvorefter han tog til Esromgade for at vente på den 19-årige, som skulle samle ham op.

Men den 19-årige er frikendt for at have ageret flugtbil som del af et mordkomplot.

De fandt teenagerens forklaring om, at han ikke vidste, at han blev dirigeret ind på Esromgade for at hjælpe en drabsmand væk, troværdig.

Løsladt på stedet

En 22-årig mand, bosat i Danmark, er kendt skyldig i medvirken til drabet og drabsforsøget. Retten finder, at han blandt andet skaffede en mobil til svenskeren inden drabet og viste ham gerningsstedet i dagene op til.

En 30-årig mellemblond mand blev frifundet for den alvorlige anklage om drab og drabsforsøg. Han har dog erkendt at have været en del af en hashforetning.

Han blev derfor kun kendt skyldig i at have transporteret mindre end 60 kilo hash.

En 25-årig mand blev frifundet. Han krammede sin advokat med våde øjne og kunne med et stort smil forlade retten som en fri mand.

Svenskeren blev anholdt 20 minutter efter drabet 2. december 2021. Foto: Ekstra Bladet

Bagmand spøger

Mændene blev ifølge anklagemyndigheden dirigeret af en navngiven bagmand, der har en fortid i den danske rockerverden, og som gennem krypterede beskeder koordinerede planlægningen af drabet i tiden op til og efterfølgende.

Manden, der går under navnet 'Grækeren', er fortsat på fri fod og forventes at befinde sig i Marokko, hvorfra han er en af lederne af et internationalt kriminelt netværk - kaldet Casablanca-netværket, der hovedsageligt smugler hash.

De fire danske mænd på anklagebænken havde alle forskellige roller i netop den hash-foretning. De tre frifundne hævdede alle, at de troede, de opgaver de havde fået tildelt af bagmanden i forbindelse med planlægningen af drabet, var relateret til hash-handel.

Og det troede nævningetinget altså på.

Anklager Andreas Emil Christensen forsøgte at få de tiltalte dømt efter bandeparagraffen ved at argumentere for, at NNV stod på den ene side af konflikten, mens de tiltalte i ledtog med bagmanden kunne karakteriseres som en gruppering.

Men det valgte retten ikke at følge.

Efter pausen vil der blive procederet straf.

Opdateres..