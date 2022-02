Svensker skudt i København: Forsøgt dræbt før

Den 36-årige svenske statsborger, som fredag aften blev dræbt af skud på Vesterbro i København, undgik med nød og næppe et drabsforsøg i 2020.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Ifølge oplysninger fra flere uafhængige kilder er den dræbte identisk med en mand, som var på dødslisten i et gigantisk sagskompleks, hvor 11 svenske bandemedlemmer nu sidder tiltalt for adskillige drabsforsøg.

Drabsforsøget mod den nu 36-årige dræbte mand fandt ifølge anklageskriftet sted i maj 2020.

Attentatet mislykkedes kun, fordi svensk politi havde fået nys om planerne og derfor kunne advare manden, som gemte sig på et hotel i Ängelholm nord for Helsingborg.

Sagen mod de 11 bandemedlemmer kører lige nu for en svensk domstol. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om et omfattende sagskompleks, hvor der er afsat 50 retsdage.

I samme forbindelse var den 36-årige ønsket som vidne af anklagemyndigheden.

Ekstra Bladet har kontaktet Københavns Politi, der ikke ønsker at kommentere oplysningerne.

Efterlyser viden om gerningsmænd

Det var kort før klokken 20.30, at sortklædte gerningsmænd affyrede flere skud mod den 36-årige mand, der har anden etnisk baggrund end svensk. Han afgik ved døden kort efter.

Politiet rykkede massivt ud og afspærrede et større område i jagten på gerningsmændene. Her afsøgte de gerningsstedet og det omkringliggende område med hundepatruljer.

På et pressemøde lørdag morgen efterlyste Københavns Politi viden om to gerningsmænd, der løb væk af Oehlenschlægergade. De formodes at stå bag skyderiet, og vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen, beskriver dem således:

- Den ene er en mand, muligvis arabisk af udseende. Cirka 18-20 år, 170-175 centimeter høj og iført sort tøj.

- Den anden er også en mand, muligvis af arabisk udseende. Han er lidt højere, 175-180 centimeter. Han er spinkel af bygning og iført sort tøj.