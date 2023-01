Svenskere i retten: Hvidvask for mange millioner

To svenske statsborgere sad torsdag på anklagebænken tiltalt for blandt andet hvidvask af samlet set 40,7 millioner kroner - fragtet gennem Københavns Lufthavn

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Da to passagerer i februar sidste år viste falske coronapas i skranke 77 i Københavns Lufthavn, da de skulle rejse med Turkish Airlines til Tyrkiet, blev det begyndelsen på en kæmpe sag om hvidvask af kriminelle penge.

Torsdag fortsatte retssagen mod to svenske statsborgere, der begge er tiltalt for forsøg på hvidvask af særligt grov beskaffenhed.

Derudover er de også tiltalt for dokumentfalsk, da de fremvist falske coronapas i Københavns Lufthavn.

Da toldere efterfølgende kiggede nærmere på de to svenske statsborgeres fire kufferter, indeholdt de ikke blot tøj, men også tykke bundter af kontanter. Der var svenske kroner, norske kroner, danske kroner, euro og dollars for et samlet beløb på godt 4,6 millioner danske kroner.

Penge, som de vidste eller bestemt formodede, stammede fra kriminalitet, lyder tiltalen.

Svenskerne, der er af udenlandsk oprindelse, en 36-årig fra Tilbro og en 34-årig fra Huskvarna, blev anholdt 15. februar sidste år og dagen efter varetægtsfængslet i Københavns dommervagt, sigtet for forsøg på hvidvask.

De nægter sig begge skydlige.

Mange beløb

Torsdag formiddag blev der dokumenteret i retten.

Der blev på storskærm i retssalen blandt andet vist billeder af de kufferter, som de tiltalte havde haft med i Københavns Lufthavn. I kufferterne var pengesedler gemt i tøj, jakker og sko. Derudover havde de to mænd også pengesedler på sig, som blev fundet ved en visitation.

Listen af beløb i mange forskellige valutaer synes uendelig, da anklageren fremlagde, hvor mange penge, man mener, de to mænd har fragtet ud af Danmark.

Blandt de mange tal og dokumenter blev der også afspillet en lydbesked på arabisk sendt fra den ene tiltalte til den anden i tiden op til, de bliver anholdt i Danmark:

'Hvorfor har du lavet din booking sammen med min, både tog og fly? Hvorfor har du ikke lavet dem hver for sig, er det ikke sikrest sådan?'

15 penge-rejser

Efterforskningen har tidligere afsløret, at de to mænd havde været på 15 andre rejser fra København til Istanbul med kufferter fulde af penge. Politiet mener, at mændene på skift har rejst til Tyrkiet med samlet 40,7 millioner kroner.

De 15 andre pengetransporter skete på mindre end tre måneder i perioden 24. november 2021 til 10. februar 2022, hvorefter de gik i fælden på den 16. rejse fem dage senere.

Politiet har ikke fundet ud af, hvor de mange penge stammer fra. De to tiltalte kræves udvist for bestandigt.

Sagen fortsætter efter planen 27. januar.