Sverige er i chok: Politibetjent dræbt i bande-ghetto

Bander mistænkes for at stå bag skyderi, hvor 33-årig betjent blev skudt, men det er uklart, om han var offer for et målrettet angreb eller blev ramt ved et uheld

Mordet på en 33-årig politibetjent i ghettoen Biskopsgården i Gøteborg har rystet Sverige.

Han blev skudt kort før klokken 22.34 onsdag, da han var på patrulje på med en kollega.

Betjentene kørte ikke i patruljebil, men på knallerter i uniform, og de var standset for at tale med et par beboere på gaden, da der pludselig blev skudt.

Tililende kolleger gav den 33-årige hjerte-lungeredning, mens der blev slået alarm: ’Kollega skudt’.

Mystik om motivet

’Kæmp, kæmp’ råbte betjentene til deres kollega, mens de gav ham hjertemassage, men hans liv stod ikke til at redde. Han døde på hospitalet.

I dag er morderen stadig på fri fod, og motivet til politimordet er uklart. Overfor svenske medier beskriver nogle politikilder mordet som en ’henrettelse’. Muligvis var der tale om et såkaldt drive-by skyderi, hvor en eller to gerningsmænd åbnede ild fra et køretøj, mens Erik Nord, chef for politiområdet Storgøteborg, antyder, at betjenten ikke var offer for et målrettet angreb, men at han måske blev ramt ved en fejl.

– Det mest sandsynlige lige nu er, at skuddene ikke var rettet mod politibetjenten, siger Erik Nord ifølge Gøteborgs-Posten.

Det svenske folk er i chok efter politimordet. En politibil i Gøteborg holder ved gerningsstedet i Biskopsgården. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT/Ritzau Scanpix

Biskopsgården hærges af kriminelle grupperinger, blandt andre banden ’A-falangen’. Politiet har de seneste måneder øget trykket mod banderne i området ved at få varetægtsfængslet og dømt ledende bandefolk, og der er beslaglagt våben og store kvanta narkotika i området.

Blandt andre sidder kernen i ’A-falangen’ bag tremmer efter et mord i maj i fjor.

Hårdt pres på bander

Politiets indsats har irriteret banderne, og drabet på en tilfældig politimand kan være en hævnaktion, spekulerer de svenske medier.

To andre bander ’Södra Yngre’ og ’Nye Norra’ fra Biskopsgården betragtes lige nu som aktive i området, efter at ’A-falangen’ delvist er sat ud af spillet.

Ifølge Aftonbladet er bandekrigen i Biskopsgården en af de blodigste og længste i Sverige, hvor to netværk kæmper om magt, områder og narkohandel. Politiet vurderer, at cirka 175 organiserede kriminelle opererer i et relativt lille område, hvor skyderier ikke er usædvanlige. Senest blev en mand i juni skudt i benet.

Den dræbte betjent flyttede til Gøteborg i 2019 som nyuddannet politimand. Han var tidligere ansat i det svenske forsvar, og har været udsendt til Mali.

’Politibetjent er det eneste, jeg ønsker at være. Jeg er klar til at satse 100 procent,’ har den 33-årige betjent tidligere sagt i et interview.

Hans storebror er også politibetjent og udtalte i går til Aftonbladet via en sms: ’Jeg har så meget godt at sige om min lillebror, bedste ven og nye kollega. Men jeg finder ikke ord lige nu.’

Politifolk over hele Sverige holdt i går et minuts stilhed for deres dræbte kollega.

Statsminister Stefan Löfven kaldte i går politidrabet for et angreb på ’vores retsstat og vores demokratiske samfund’.