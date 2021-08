Sverige: Mand skød med armbrøst fra altan

En mand er tirsdag aften blevet anholdt i bydelen Biskopsgården i Göteborg i Sverige efter at have skabt utryghed blandt flere borgere.

Det oplyser politiet ifølge Expressen.

Ifølge politiet havde manden skudt med en armbrøst fra sin altan, og derudover skal han have kastet med sakse og skudt med en slangebøsse mod nogle unge mennesker.

- Vi ved ikke, hvad motivet er, siger politiets pressetalsmand Thomas Fuxborg til mediet.

Han fortæller, at politiet blev kontaktet klokken 22.30, da manden skød mod en offentlig plads med armbrøsten.

- Det er en borger, der ringer ind, men det er ikke en forurettet, lyder det fra politiet.

Manden er blevet sigtet for brud på våbenloven og for at have bragt andres liv og førlighed i fare.

Ingen personer er kommet noget til i forbindelse med episoden.

- Der er ikke nogen, der har givet sig til kende og har ønsket at anmelde noget, siger Thomas Fuxborg.