Sverige på den anden ende: Mand frifundet for voldtægt mod tiårig

Det var ikke let for en tiårig svensk pige at forklare, hvor langt en mands fingre trængte ind i hende. Det har ført til, at en 50-årig mand nu er frifundet for voldtægt, hvilket har sat Sverige på den anden ende

I Sverige er en ophedet debat i gang angående en voldtægtssag fra 2021.

I september 2022 blev en nu 50-årig mand dømt for voldtægt af en dengang tiårig pige. Han fik tre års fængsel i byretten, skriver Aftonbladet.

Men nu er manden frifundet i landsretten, da pigen havde svært ved at forklare, hvad hun mente med ordet 'snippa', der henviser til det kvindelige kønorgan.

Ifølge TV 2 bruges betegnelsen mest af børn, forældre og pædagoger og har været udbredt i Sverige gennem de seneste 20 år.

Grundet tvivlen om, hvad pigen mente, måtte retten konsultere en ordbog, hvor ordet henviser til 'kvindens ydre kønsorganer'.

'Intet bevis'

Pigen kunne angiveligt heller ikke forklare, hvor langt manden fingre nåede ind i hende.

Det var derfor 'ikke muligt at bevise, at manden trængte ind i hendes kønsdele', lød forklaringen i forbindelse med, at fire ud af fem dommere omstødte voldtægtsdommen.

Og dommen er bestemt ikke faldet i god jord - især ikke hos pigens familie.

- (Vi) kæmper med vrede blandet med tårer.

- Krænkende og stødende

Moren fortæller til Expressen, at pigen stadig er påvirket af episoden i 2021 og oplever utryghed i hverdagen.

Pigen var dog lettet, da dommen faldt i 2022. Men den nu omstødte dom har fået korthuset til at falde.

- Hun (pigen, red.) sagde, at hun var o.k., men hun kollapsede, siger moren.

- Dommen fastslår både, at manden er skyldig, og at han handlede med forsæt. Så tales der om, hvad ordet 'snippa' betyder. Det føles helt absurd.

- Desuden analyserer de, hvor langt inde i hende manden var med sin finger. Det føles helt sygt. Hvordan kan det ske? For mig, min datter og vores familie føles det utroligt krænkende og stødende.

Familien frygter, at dommen vil føre til, at nogle vil undlade at anmelde voldtægter i fremtiden.

Ophedet debat

At manden nu er frifundet, har også fået resten af Sverige i det røde felt.

Selv har pigens advokat udtalt, at hun aldrig har oplevet noget lignende.

- Landretten burde forstå det ord. Hun har været forsigtig og vist, hvad hun mente. Det har alvorlige konsekvenser, når barnet ikke får lov til at forklare sig. Der findes tidligere domme, hvor ordnet 'snippa' er blevet anvendt og godtaget, sagde Agneta Carlquist i forbindelse med sagen.

På de sociale medier har sagen også vakt harme.

Her florerer flere opslag under hashtagget #jegvetvadensnippaär, hvor flere har vist foragt for den nu omstødte dom.

Sveriges ligestillingsminister og tidligere anklager, Pauline Brandberg, er også blevet spurgt til sagens udfald.

- I min rolle som minister kan jeg ikke udtale mig, men jeg synes, det er godt, at der er diskussioner, lød det hos TV4's 'Nyhedsmorgon'.

Flere eksperter opfordrer til at tage sagen videre til Højesteret.