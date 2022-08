Sverige: Topfigur myrdet i blodigt opgør

Da en bande-topfigur i Östberganätverket i Sverige blev dræbt torsdag aften, var det kulminationen på flere år, hvor han har haft en skydeskive i panden.

En trussel, som han selv var meget bevidst om.

Manden, der gik under navnet 'Östberga-kaptajnen', blev ramt af flere skud i hovedet i Haninge syd for Stockholm torsdag aften omkring klokken 18.20, hvorefter gerningsmanden stak af fra stedet.

Ingen er blevet anholdt for drabet, der var skuddrab nummer 47 i vores naboland alene i år.

Og formodningen er, at den 27-årige mand blev det seneste offer for et opgør i det kriminelle miljø i Sverige.

Den 27-årige har ifølge flere svenske medier selv været dybt involveret i blodige konflikter, der både har betydet en årelang kamp med det rivaliserende Bredängsnätverket, men også en intern konflikt i Östberganätverket, der blev splittet op i to fraktioner og satte gang i en intern krig med flere dødsofre.

Og det er ifølge Aftonbladets oplysninger politiets hovedspor, at gerningsmanden skal findes blandt offerets tidligere allierede.

Den 27-årige blev i en fraktion, hvor der også var flere af hans barndomsvenner, men status er, at tre af fire brødre i toppen af netværket, der var den 27-åriges nære venner, er blevet myrdet, en af dem er fængslet, og nu er også den 27-årige død, efter han har været jaget vildt.

Den 27-årige har et langt synderegister bag sig og har også ifølge Aftonbladet været mistænkt i forbindelse med en række meget alvorlige sager, hvor han enten er blevet frikendt i retten, eller hvor mistanken er frafaldet.

Herunder drabet på lederen af Bredängnätværket, der skete efter en biljagt i Bromma i november 2017. Her blev han idømt ti års fængsel for medvirken til drab, men blev frikendt i anden instans.

Selv blev han i flere omgange dømt for at være bevæbnet, hvor han ikke lagde skjult på, at det var, fordi han var nødt til at beskytte sig selv.

Blandt andet fremgår det af en efterforskning i 2019, at tre personer i Östberga var mistænkt for mordplaner mod den 27-årige, der i samme forbindelse blev dømt for besiddelse af tre halvautomatiske pistoler. Han forklarede dengang, at han havde våbnene, fordi han tidligere var blevet udsat for et drabsforsøg, 'efter hans bedste ven var blevet skudt, og han fik et våben rettet mod sig, men hvor våbnet klikkede', skriver Aftonbladet.

Hændelsen refererede til et drab i en garage i Östberga i 2017, hvor en af brødrene fra den ledende familie i netværket blev skudt og dræbt.