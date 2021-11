Svigtet som børn: Derfor vil søstre have million-erstatning

En meget stærk sag. Måske den stærkeste, Mads Pramming har haft nogensinde.

Sådan beskriver den rutinerede menneskerettighedsadvokat den erstatningssag, som han på vegne af fire søskende har stævnet Odense kommune i. Begrundelsen er, at man ikke greb ind i det helvede af en barndom, som pigerne levede i. De er nu 25, 19, 16 og 15 år gamle.

Mads Pramming har svært ved at se, at sagen går hele vejen i retten.

– Det vil undre mig, hvis kommunen ikke lægger sig fladt ned, konstaterer han og forklarer, at sagen af mange grunde er unik.

Mille om mors volds-helvede: 'Jeg tilgiver hende aldrig'

For det første fordi det er en mor, der har udsat sine børn for overgreb. Men også fordi der er tale om så ubehagelig grænseoverskridende og ondskabsfuld fysisk og psykisk vold, ’som gør ondt i hjertet, og som jeg ikke har set før’, som han udtrykker sig.

Menneskerettighedsadvokat Mads Pramming har vundet en række erstatningssager mod kommuner, som ikke i tilstrækkeligt omfang greb ind i sager om overgreb mod børn. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Mange advarsler prellede af

Og så adskiller sagen sig ikke mindst ved, at der har været så mange advarsler og underretninger om moderens overgreb. Og at hun er lykkedes med at holde det skjult gennem en årrække.

– Det bliver svært for Odense Kommune at påstå, at man ikke kunne have opdaget de her overgreb, siger Mads Pramming.

Retten i Odense har allerede slået fast, at moderen udsatte sine børn for mishandling. Stævningen mod kommunen går på, at de har krænket de fire søstres ret til beskyttelse mod umenneskelig og nedværdigende behandling efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. Erstatningskravet er 300.000 kroner til hver af døtrene.

Pointen er, at kommunen ikke iværksatte foranstaltninger, der kunne forhindre overgreb, selvom man havde kendskab til de forhold, pigerne levede under, siden de var helt små.

De to ældste søstre bag erstatningskravet mod Odense Kommune er her fotograferet før byrettens fængselsdom mod deres mor i februar 2021. Foto: Per Rasmussen

Advokat: Svigtet 'på det groveste'

– Pigerne er ikke blevet seksuelt misbrugt eller udsat for så grov vold, at de har brækket lemmer eller haft tydelige mærker. Nogle vil måske sige, hvor slemt er det?

– Jeg kan ikke forestille mig noget mere ydmygende og nedværdigende end de overgreb, de her piger var udsat for i deres barndom, selvom meget af det var psykisk. Det værste er vel ikke smerten, men det forhold at den omsorgsperson, som ellers skulle beskytte en og sikre ens overlevelse, svigter én på det groveste. Det må gøre så ondt, forestiller jeg mig.

Odense Kommune har ingen kommentarer til stævningen.

– Når vi får en stævning med et erstatningskrav, så går der et rent juridisk arbejde i gang. Det er vigtigt, at det bliver behandlet fuldstændig korrekt, oplyser en kommunikationsansvarlig fra Odense Kommune, som pt. ikke kan give en tidshorisont for, hvornår de kommer med et svar på stævningen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Advokatens håb: 'Verdens største undskyldning'

Mads Pramming mener, at Odense Kommune skylder de fire voldsramte søstre, som aldrig fik den hjælp, som de efter hans mening burde have haft, en uforbeholden undskyldning. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Mads Pramming førte den første sag i Danmark, hvor en kommune blev stævnet for at krænke børns rettigheder. Hans værktøj var menneskerettighedskonventionen.

Det var tre søstre, der blev udsat for vold og seksuelt overgreb af en plejefar i Slagelse. Siden har der været flere sager, og de er vundet en efter en.

– Det er det, vi står på skuldrene af nu, siger advokaten.

Lige nu kører andre sager efter samme princip som sagerne om drengene fra Godhavn og kostskolen Havregården.

– Hvad håber du generelt at få ud af det, hvis I vinder sagen mod Odense Kommune?

– For mine klienter håber jeg, at de ud over hver 300.000 kr. får verdens største undskyldning fra Odense Kommune og får en følelse af, at kommunen tager ansvaret på sig og erkender, at de burde have været ’de voksne’, som drog omsorg for pigernes tarv, siger Mads Pramming.

– Men den større mening er, at kommunerne begynder at tage ansvaret alvorligt for børn, der mistrives og udsættes for overgreb.

Læs mere om den fynske vanrøgtssag:

Mishandlet af mor: - Utryg ved hvad hun kan finde på

Dømt for mishandling af døtre: Mor dropper anke

Utilfreds med vanrøgtsdom: Mor risikerer hårdere straf for vold

Hun er dømt for mishandling af døtre: 'Jeg kan ikke kalde hende mor'

Mors pæne hjem: Mishandling eller striks opdragelse