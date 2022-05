Svigtet som børn: Nu stævner søstre kommunen

Nu tager fire mishandlede og vanrøgtede søstre for alvor kampen op mod Odense Kommune.

De stævner kommunens socialforvaltning og kræver en samlet million-erstatning. Det sker i forlængelse af, at de netop har fået fri proces til at søge moralsk og økonomisk oprejsning for deres mors voldsregime igennem en lang årrække.

Det oplyser deres advokat, Mads Pramming. Han vurderer, at kommunen svigtede børnene og handlede i strid med menneskerettighederne ved ikke at reagere på adskillige advarsler om moderens overgreb.

Den dømte nu 49-årige terapeut afviste under retssagen om vanrøgt af hendes døtre, at hun var voldelig. Men hun erkendte, at hun kunne være overordentlig striks. Privatfoto

Odense Kommune har efter advokatens mening et medansvar for de fire søstres forsømte barndom i moderens jerngreb ved ikke at have grebet alvorligt og effektivt nok ind trods en stribe indberetninger fra pigernes fædre, skoler, statsforvaltning og mormor.

De første blev afleveret helt tilbage til 2005.

'Sindssygt god nyhed'

Mads Pramming går i aktion nu, fordi søstrene endegyldigt har fået fri proces. Det indebærer, at staten betaler sagsomkostningerne.

- Det er en sindssygt god nyhed. Det sker kun, når staten vurderer, at der er rimelig grund til at føre sagen og en realistisk udsigt til at vinde over kommunen, siger Mads Pramming.

Den dømte nu 49-årige kvinde, der på overfladen stod i spidsen for et poleret dukkehjem, blev sidste år idømt to års fængsel i straffesagen mod hende. Den perfektionistiske mor blev som udførligt omtalt i Ekstra Bladet fundet skyldig i omfattende fysisk og især psykisk vold, nedværdigende behandling og ulovlig tvang mod sine børn helt tilbage fra foråret 1996 og frem til hendes anholdelse to årtier senere.

Det var en indberetning fra Mille Sofie Larsen, den ældste af de fire søstre, som fik politiet til at gå ind i vanrøgtssagen i 2020. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Selv mente hun under dommerens afhøring af hende sidste år i Retten i Odense, at der nok var tale om en streng opdragelse, men hun afviste, at hun på noget tidspunkt havde været voldelig. Det fik hun ikke medhold i.

To af kvindens døtre er nu voksne, mens de to yngste er teenagere. De har alle været igennem en svær tid med nedture som følge af moderens overgreb. Det er især de strafbare forholds omfang, der falder i øjnene.

Milles rædselsberetning

En af pigerne måtte for eksempel bide smerten i sig, når nåle blev presset ind under hendes negle, til de blødte.

Én blev tvunget til at slikke gulvet i villaen i Odense. Der var massive nedrakninger og ulykkelige børn der blev efterladt alene adskillige timer i træk.

- Den psykiske terror og fysiske vold har været der dagligt. Den var der altid. Jeg tilgiver hende aldrig, sagde den ældste datter, den 25-årige Mille Sofie Larsen, sidste år til Ekstra Bladet, da hun valgte at stå frem med sin og søstrenes rædselsberetning.

Det var hende, der i efteråret 2020 fik sagen mod moderen til at rulle, da hun tog mod til sig og sendte en lang, samlet indberetning til Odense Kommune og Fyns Politi.

Mille Sofie Larsen håber meget at få en klokkeklar undskyldning ud af stævningen mod Odense Kommune. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Mille Sofie Larsen har på sine egne og sine søstres vegne ét helt afgørende mål med at indlede retslig tvist mod Odense Kommune.

- Jeg vil være så taknemmelig for en officiel undskyldning. Også fordi det måske kan betyde, at børn i andre sager får hjælp og en grundigere behandling, siger Mille Sofie Larsen.

I stævningen kræver Mads Pramming 300.000 kroner i erstatning til hver af de fire søstre. En beløbsstørelse som svarer til, hvad der tidligere er kommet til udbetaling i lignende, danske erstatningssager om voldsofre, der har følt sig svigtet af en kommune.

Odense Kommune mener ikke at have erstatningsansvar og har afvist at indgå forlig.

Dyb skuffelse: Derfor går Mille til angreb

Mille Sofie Larsen (til venstre) kan ikke tilgive sin mor. Hun afviser at genoptage forbindelsen med den nu 49-årige kvinde, som fik to års fængsel i Retten i Odense. Foto: Tim Kildeborg Jensen/privatfoto

Ekstra Bladet har tidligere spurgt Mille Sofie Larsen, om det er vrede, der har drevet hende og de tre yngre søstre til at stævne Odense Kommune.

- Nej. Jeg er mere skuffet og ked af det. Det er først for alvor gået op for mig nu, hvor stort et svigt det var, når jeg lytter til og mærker folks reaktioner på det, vi har været igennem, fortæller Mille Sofie Larsen.

- Hvorfor fortalte du aldrig sandheden, når socialrådgivere var på besøg?

- Vi var hele tiden instrueret i, hvad vi skulle sige. Jeg tog den maske på, som mor bad mig om. Jeg turde ikke åbne op, fordi jeg var bange for, at mor ville skille mig fra mine søskende, og det havde de ikke værktøjerne til at gennemskue, siger Mille Sofie Larsen, som fortæller, at hun altid var bange og dybt påvirket af den skyldfølelse, som hendes mor plantede i hende.

Det kan stadigvæk tynge Mille Sofie Larsen, at hun ikke slog alarm for mange år siden.

- Det er ikke rimeligt at forlange, at børn, der er udsat for overgreb, fortæller det selv. Jeg ville ønske, at de socialrådgivere, der kom hos os, havde grebet ind og været dygtigere til at gennemskue, hvad der foregik hjemme hos os, siger Mille Sofie Larsen.

Hun har efter sidste års dom til moderen taget hul på en pædagoguddannelse.

