Svindel for 1,1 mia. kr.: Yderligere seks tiltalt i udbyttesagen

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod tre amerikanere og tre briter for svindel for mere end 1,1 milliard kroner i udbyttesagen. Svindlen skal være sket via den tyske bank North Channel Bank i Mainz.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - også kendt som Bagmandspolitiet - i en pressemeddelelse.

- De seks personer er efter vores opfattelse de centrale bagmænd bag bedrageriet for mere end 1,1 milliard kroner, siger Per Fiig, der er fungerende statsadvokat hos Søik, i meddelelsen.

Hundredvis af fiktive aktiehandler mellem 27 amerikanske såkaldt enkeltmandspensionsplaner, ni selskaber og mellemhandlere gik i perioden marts 2014 og august 2015 via den tyske bank, lyder anklagen.

De fiktive handler havde alene det formål at trække massive beløb op af den danske statskasse.

I alt lykkedes det ifølge Søik at svindle den danske statskasse for mere end 1,1 milliard kroner ved at få udbetalt udbytteskat, som hverken de amerikanske pensionsplaner eller selskaberne havde ret til.

North Channel Bank fik i september 2019 en bøde ved Retten i Glostrup på 110 millioner kroner for at deltage i bedrageriet på 1,1 milliard kroner.

Banken tjente 55 millioner kroner på blandt andet gebyrer, oplyser Søik. Bankens nuværende ledelse, der ikke har deltaget i bedrageriet, erkendte bankens rolle og modtog bøden.

Skattestyrelsen indgik i 2019 også forlig med 61 amerikanske pensionsplaner og en række dertil knyttede personer og selskaber, der havde indvilget i at betale.

Svindlen med udbytteskat blev opdaget i 2015, og i alt mistede statskassen 12,7 milliarder kroner.

I forvejen er der rejst to tiltaler i sagen. De vedrører et væsentligt større beløb.

7. januar blev britiske Sanjay Shah, som anses for at være hovedmanden bag svindlen, tiltalt for bedrageri med et tab for statskassen på ni milliarder kroner. Desuden blev britiske Anthony Mark Patterson tiltalt for medvirken.

Samtidig oplyste Søik i en pressemeddelelse, at det havde beslaglagt værdier for omkring tre milliarder kroner i hele udbyttesagen hos forskellige personer og selskaber.

Med tirsdagens tiltale er der nu rejse tiltale for svindel for i alt mere end ti milliarder kroner. Alle de tiltalte i sagen risikerer op mod 12 års fængsel.

Sanjay Shah og Patterson befinder sig begge i udlandet, men Retten i Glostrup har valgt at varetægtsfængsle dem in absentia. Det er første skridt mod, at de danske myndigheder kan få dem udleveret til den danske retssag.

I første omgang skal spørgsmålet om fængslingen forbi landsretten, før myndighederne kan forsøge at få dem udleveret.

Statsadvokat Per Fiig siger i meddelelsen om de nye tiltalte, at han ikke har en forventning om, at de frivilligt møder op. Men han vil ikke komme nærmere ind på, hvad man vil gøre - så det fremgår ikke, om de også vil blive krævet fængslet.

Sanjay Shahs hustru, Usha Shah, har også været sigtet i den omfattende svindelsag. Men politiet har droppet sigtelsen imod hende. Det oplyste hendes advokat, Andro Vrlic, mandag til Ritzau.