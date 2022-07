Svindel og bedrag: Hej mor, kan du hjælpe mig?

- Hej mor. Kan du hjælpe mig?

Beskeden tikkede ind på det sociale medie WhatsApp på 53-årige Bettinas telefon søndag aften ved midnatstid.

Hendes datter skrev fra et nummer, moderen ikke kendte og forklarede, at hende telefon var gået i stykker, om moderen ikke kunne hjælpe hende.

- Jeg skrev, om det var (datterens navn red.) og svaret var 'Jo, det er det', siger Bettina.

Men Bettina blev mistroisk. Hendes 29-årige datter plejede aldrig at bruge WhatsApp til at kommunikere med moderen. Og da Bettina skrev, om ikke hun lige kunne tage et foto af sig selv og sende, lød svaret, at kameraet i den telefon, hun lånte, var i stykker.

Annonce:

Da afsenderen derefter bad om at få et foto af Bettinas kreditkort, så datteren kunne bruge oplysningerne til at skaffe sig en ny telefon, var Bettina ikke i tvivl. Straks efter fik hun da også fat i sin datter på sms, der kunne bekræfte, at hun absolut ikke havde kontaktet sin mor på WhatsApp.

Bettina rapporterede episoden på Forbugerrådet Tænk's app, Mit digitale selvforsvar. Via den app kan man blandt andet tippe om de digitale trusler, folk møder til hverdag. Dermed kan folk hjælpe andre med at undgå falske mails, mystiske sms’er eller links, der angriber ens filer, skriver Forbrugerrådet.

Flere har på det seneste oplevet det samme som Bettina, hvor mange unge i øvrigt er ude at rejse, oplyser Forbrugerrådet.

Hos politiet kender man udmærket til svindleres kontaktforsøg med ofre via WhatsApp.

Politiet kender modus

Der er ikke som sådan tale om et nyt modus. Det har i årevis været kendt, at gerningsmænd har kontaktet forurettede med påstand om at være søn/datter/ven eller lignende. Det nye er, at de nu er rykket over på en ny platform, Whatsapp, oplyser politiet.

Annonce:

- I nogle tilfælde forsøger de at fiske kortoplysninger, i andre tilfælde forsøger de at få forurettede til at følge et link, hvorfra der så kan fiskes oplysninger, siger Thomas Houtved, politikommissær i NCIK. Det er en afdeling under National Enhed for Særlig Kriminalitet, der tager sig af økonomisk it-kriminalitet og samler tråde i forhold til større svindelsager.

- Vi har kendskab til cirka 50 anmeldelser i NCIK i år. Jeg kan imidlertid ikke udelukke, at der også er anmeldt direkte til de enkelte politikredse, så antallet kan være højere. Men det er heldigvis kun i meget få tilfælde, at gerningsmændene lykkedes med deres svindelnummer, siger han.

Hans indtryk er, at det er ret tilfældigt, hvem svindlerne får fat i.

- De laver lidt søgninger på Google og skriver ud til mange, og så er der enkelte, der bider på. Hvis man er i tvivl, om det er ens barn, som prøver at få kontakt via et nummer, man ikke kender, er mit råd, at man ringer til dem eller skriver til dem via de platforme, man normalt bruger til at have kontakt med dem. Platforme, man selv vælger vel og mærke, ikke noget man drøfter med afsenderen på WhatsApp, siger Thomas Houtved og understreger:

Annonce:

- Hvis der er sket noget meget vigtigt for ens børn, tror jeg nok, de kan finde ud af at ringe op.

Læs om andre forsøg på svindel og humbug: Svindlere fik lang næse: 'Her undrede jeg mig'

Sådan gør du din computer sikker

Du er digitalt sårbar: Sådan sikrer du dig selv