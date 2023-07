Svindeltiltalt i udbyttesag udleveres til Danmark

Anthony Mark Patterson, der er tiltalt i sagen om svindel med udbytteskat, udleveres tirsdag fra Storbritannien til Danmark, hvor han onsdag fremstilles i et grundlovsforhør.

Det skriver Politiken.

Onsdagens fremstilling, hvor en anklager vil begære briten varetægtsfængslet i sagen, sker i Retten i Glostrup klokken 09.15. Det fremgår af retslisten.

Patterson beskyldes for at have hjulpet den formodede hovedmand, Sanjay Shah, med ulovlig refusion af dansk udbytteskat. Han har været ansat i flere af Shahs selskaber.

Anthony Mark Patterson har før nægtet sig skyldig i alle anklager.

Tidligere har Politiken beskrevet, at briten har forklaret, at han stolede på Sanjay Shah og i givet fald ikke vidste, at han deltog i et svindelnummer. Han troede, at ansøgningerne til Skattestyrelsen i Danmark handlede om virkelige aktiehandler.