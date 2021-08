Svindler på spil: Får adgang til MobilePay

Tre unge mænd i 20'erne endte med at få sig en noget dyrere bytur onsdag aften, end de havde regnet med.

De var alle tre uafhængigt af hinanden blevet kontaktet af to unge venlige mænd, fordi den ene havde behov for at låne en mobiltelefon, så han kunne ringe hjem. Imens den ene angiveligt talte i telefon, distraherede den anden mand med snak.

Først dagen efter opdagede de tre mænd i 20'erne, at der var blevet overført flere tusinde kroner via MobilePay til et ukendt nummer.

Det skriver Østjylland Politi i deres døgnrapport.

I de seneste to weekender har Østjyllands Politi modtaget anmeldelser om lignende episoder i nattelivet i Aarhus, hvor to mænd låner sig frem til en telefon og på en eller anden måde får adgang til MobilePay.

Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere, da de har mistanke om, at det er de samme to gerningsmænd, der er på spil. De beskrives begge som arabisk af udseende, men den ene beskrives som tynd, mens den anden er kraftig og havde mørkt skæg.

Hvis man har oplysninger om de to mænd, opfordrer politiet til, at man kontakter dem via. tlf. 114.