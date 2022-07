Svindlere fik lang næse: 'Her undrede jeg mig'

Anny, Bolette og Annette har en ting til fælles. Mens telefon-bedragere forsøger at snyde sig til penge ved at lokke koder og bankkonti-numre ud af ældre borgere, lugtede de tre kvinder lunten.

Her er deres beretninger om forsøg på svindel til advarsel for andre.

Anny på 67 år fortæller, at hun for nogle måneder siden blev ringet op af en mand, der præsenterede sig som Allan fra Digitaliseringsstyrelsen. Han sagde, at hun jo havde fået en besked i e-boks om, at hun skulle på MitID, og at de nu ringede rundt til folk for at sørge for, at der kom gang i processen.

På det tidspunkt havde alle borgere jo fået besked om MitID.

- Men jeg var straks mistænksom, siger Anny.

I familien havde de talt om, at der ville komme besked fra banken, når de skulle i gang med MItID, og det sagde hun da også til manden i telefonen.

Han forklarede ellers, at der var afsat så og så meget tid til at hjælpe borgerne med MitID, så jo hurtigere folk var, desto hurtigere ville det hele gå.

- Men da jeg sagde. at jeg ville høre min mand, blev forbindelsen afbrudt, fortæller Anny.

Studsede over politimand

Annette på 73 år studsede straks over en ting, da hun blev ringet op af en mystisk person. Han præsenterede sig som Mads Jørgensen fra politiet. Han sagde til Annette, at der var en, som havde hævet 32.000 kroner fra hendes konto og for at få stoppet det, skulle han bruge nogle personlige data og hendes NemID.

- Han var meget bestemt i tonen, og det var tydeligt, at han ville gøre mig nervøs, men jeg studsede over, at han blot sagde, at han var fra politiet og ikke fra hvilket politi, siger Annette, der følger Nordsjællands Politi på Facebook og føler sig orienteret om, hvad der sker.

Da hun spurgte efter hans politi-ID-nummer blev forbindelsen afbrudt.

Havde nogen hacket min konto

Bolette på 74 år blev i sidste måned ringet op en aften af en mand, der påstod, at han var fra Santander Consumer Bank, og at der var en ansøgning om lån i hendes navn på hhv. 35.000 og 65.000 kroner.

- Jeg troede, at nogen måske havde hacket min konto, siger hun.

Da hun prompte afviste, at hun var ved at optage lån og udbrød, at 'det var en sag for politiet', tilbød manden, der kaldte sig Simon Jensen, at han da kunne sørge for, at hun fik kontakt med politiet. Kort efter ringede en Henrik Knudsen fra Bellahøj Politi til hende.

- Men politimanden var påfaldende interesseret i min privatøkonomi, siger Bolette, og hun blev mistænksom.

Hendes bank kunne heldigvis berolige hende med, at der ikke var sket noget med hendes konto.

Politiet advarer

Politiet har flere gange advaret mod svindlere, der går målrettet efter navne, som kan antyde, at ofrene er ældre, på telefonoplysningen.

- De, der udfører denne form for svindel, er oftest skolet i at besnakke ofrene. Det er vores opfattelse, at man har indhentet erfaring fra telemarketingområdet, har politikommissær Thomas Houtved fortalt. Han er efterforsker i NCIK, en afdeling under National Enhed for Særlig Kriminalitet, der tager sig af økonomisk it-kriminalitet..

Politiet vil gerne udbrede kendskabet til svindelformen og opfordrer til, at man tager en snak med ældre pårørende, der måtte være i risikogruppen.

Myndighedspersoner eller banken vil aldrig bede borgere om at udlevere personlige oplysninger som kontonumre eller NemID. Det er den første alarmklokke, der bør ringe, hvis man bliver kontaktet af en, der udgiver sig for at være fra banken, politiet eller noget helt tredje, siger Thomas Houtved.