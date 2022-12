Svindlet: Dansede med chauffør

En 17-årig ung mand fik efter eget udsagn stjålet sit dankort efter at have benyttet en pirattaxa i Aarhus natten til mandag.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Den unge mand prajede en pirattaxa i midtbyen og blev kørt hjem som aftalt.

Da den 17-årige skulle betale med sit dankort, virkede chaufførens medbragte kreditkortlæser desværre ikke.

I stedet for at modtage betaling for turen foreslog vedkomne, at turen var gratis, hvis de tog en dans.

Efter en kort svingom i forlygternes skær kunne den unge mand lægge hovedet på puden - uvidende om, at hans dankort var væk, og at der den følgende dag ville mangle nogle tusinde kroner på kontoen.

Østjyllands Politi opfordrer til, at man aldrig benytter sig af en pirattaxa, da der er risiko for at blive udsat for tyveri eller røveri.