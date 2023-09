Svindlet for millioner: - På ét sekund havde jeg ingenting

Imens Seycan Güven troede, at hun og hendes 'forretningspartner' var i færd med at starte et sted for udsatte unge, udnyttede partneren situationen til at optage lån i hendes navn

Febrilsk bladrede Seycan Güven rundt i bunkerne af papir. Hun tegnede, trak streger fra det ene sted på papiret til det andet. Hvileløst vandrede hun frem og tilbage i sin stuelejlighed på Frederiksberg, før hun kastede endnu et blik på bordet og satte sig igen.

- Jeg sover nærmest ikke i 72 timer. Jeg begynder at lege efterforsker alene. Jeg ringer rundt, taler med en masse forskellige mennesker.

Sådan beskriver Seycan Güven, hvordan de første døgn forløb, efter hun 1. maj 2017 modtog et brev fra et pantebrevsselskab, som skrev, at hendes lejlighed kunne ende på tvangsauktion, hvis ikke hun betalte sit lån på 550.000 kroner tilbage.

Men hvilket lån?

'Så starter helvedet'

42-årige Seycan Güven er uddannet pædagog og arbejder som støtte-/kontaktperson i Frederiksberg Kommune. Men i sommeren 2016 var hendes drøm at blive selvstændig med et sted for udsatte børn og unge.

Og da hun igennem en arbejdsrelation mødte Simone (ikke kvindens rigtige navn, red.), som gav udtryk for at savne arbejdet med målgruppen, og som endda var skarp til økonomi, følte hun, at hun endelig havde fundet den rette forretningspartner.

Således indgik de to kvinder aftale om at mødes i Seycans lejlighed og gå i gang.

- Og så starter helvedet jo, siger Seycan, da Ekstra Bladet møder hende i selvsamme lejlighed, som i dag har et til salg-skilt i vinduet.

Flere ofre

I en længere periode sad de to kvinder fast planket ved Seycans runde spisebord i stuen og arbejdede på projektet. Og da Simone en dag troppede op med en taske i hånden ved Seycans dør, lod Seycan hende bo på sofaen i de ni dage, der var, før et krisecenter ifølge Simone havde plads.

Det forklarede Seyan Güven i retten, da hun for snart fire år siden vidnede i retssagen mod selvsamme kvinde, som endte med at blive dømt for en lang række forhold om blandt andet bedrageri.

Seycan Güven er uddannet pædagog. Ved siden af sit arbejde er hun også domsmand. Foto: Linda Johansen

Simone stod for en stor del af det økonomiske, og Seycan fattede ikke mistanke, selvom svaret ofte lød 'lige om lidt', når Seycan spurgte ind til ting. I et tilfælde viste Simone en kontrakt med en samarbejdspartner, som hun havde forfalsket.

- Hun kom med alle mulige dokumenter hele tiden. Så det var ikke bare noget, der var mund til mund, der var jo hele tiden dokumentation for, at det, hun sagde, passede, fortæller Seycan Güven.

Ti skridt foran

Hvad, Seycan ikke vidste, var, at Simone i den periode, hun boede på Seycans sofa, fik adgang til hendes NemID-oplysninger og optog lån i hendes navn.

Og det var, hvad der langsomt gik op for Seycan, da hun modtog brevet fra pantebrevsselskabet i maj 2017 og kortvarigt gik i chok, før hun kastede sig over diverse telefonopkald og gamle korrespondancer for at komme til bunds i sagen.

Hun blev hurtigt klar over, at hun var blevet udsat for svindel. Men det var først, da to advokataftaler, som Simone havde sat i stand for at få styr på situationen, blev aflyst, at Seycan fandt ud af, at Simone stod bag.

For da Seycan selv tog kontakt til advokaterne, oplyste de ifølge Seycan, at Simone i det ene tilfælde havde aflyst, imens hun i det andet tilfælde rigtigt nok havde en aftale - men ikke vedrørende det fælles projekt.

- Jeg tænker, det her skal jeg simpelthen have styr på. Jeg skal have retfærdighed, retfærdighed, retfærdighed. Hun har taget mit firma fra mig, men hun skal ikke komme og tage mit liv fra mig også. Det er det, der er vigtigt. På ét sekund havde jeg ingenting.

- Hun havde jo været et skridt foran mig, hvis ikke ti nogengange. Hun havde mine konti og var hele tiden på forkant.

Foto: Linda Johansen

Forfalsket retsbog

Simone havde optaget lån i Seycans navn uden hendes viden for over 1,2 millioner kroner. Dertil kom to lån i Seycans egen bank, hvoraf det ene blev indgået på baggrund en forfalsket retsbog.

I alt blev der i Seycans navn optaget lån for 2,08 millioner.

I flere måneder havde Seycan Güven troet, at hun havde styr på, hvad der foregik. Men i dag skærer bagklogskabens klare lys i øjnene på hende.

- Det hele gik så stærkt. Jeg røg jo ind i et spind, uden at jeg var klar over det. Og det kan jeg jo godt se, når jeg tænker tilbage.