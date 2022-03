Swingerklub evakueret: Sådan gik det galt

Lørdag aften var 70 personer til paraften i swingerklubben CitySwingers på Øresundsvej på Amager.

Arrangementet fik sig en noget anderledes slutning for de besøgende, end de nok lige havde regnet med.

I swingerklubben har de nemlig et boblebad, som jævnligt skal have en omgang klor. Men denne aften gik det ikke helt som planlagt, da man ville påfylde boblebadets filter med klor.

- Da en af vores medarbejdere skal fylde klorpulveret i filteret, taber hun bøtten, fortæller swingerklubbens ejer, Allan Zeuthen.

- Først tænker hun 'nå pyt'. Men så går hun ud og fortæller de andre, at der skal lige gøres noget ved det. Og herefter kan de godt lugte dampene. Og i løbet af fem minutter bliver hun halvdårlig.

Medarbejderne på klubben tænkte hurtigt og besluttede at ringe 112. Anmeldelsen indløb kl. 22.22, hvorefter medarbejderne også selv gik i aktion.

- Alt lys bliver tændt i klubben, og man beder folk om at gå. Det er første gang, vi prøver det i 20 år.

- Alle vores gæster var søde og rare. De tog deres tøj på og gik udenfor.

Allan Zeuthen var ikke selv til stede på klubben lørdag aften inden uheldet, men han kom så snart, han fik besked.

- Jeg kom derind omkring kl. 23, og brandvæsnet og politiet kørte væk omkring midnat. Da de kørte, lugtede der faktisk ikke længere. De havde sådan nogle 'kanoner', der blæste luft ind. Det er vildt imponerende, hvad brandvæsnet kan.

Her ses en af de 'kanoner', som brandvæsnet benyttede for at blæse de giftige dampe ud af swingerklubben. Foto: Kenneth Meyer

Allan Zeuthen kan fortælle, at de i klubben er forberedt på, hvis ulykker som denne skulle ske.

Blandt andet har de i klubben lavet øvelser for, hvad man gør, hvis en brand skulle opstå.

- Vi frygter jo brand, hvilket man gør, når man har sådan et sted.

- Hvis der var en stor brand, så skal folk bare ud - og så må de sidde i bar røv udenfor. Men er der bare en lille brand i et hjørne af stedet, har vi lavet en plan for, hvordan vi får folk i tøjet og ud hurtigst muligt. Og det var netop det, vi gjorde i går. Og det virkede skide godt.

Medarbejder på hospitalet

Den medarbejder, der tabte bøtten med klor i boblebadet, har været på hospitalet natten over.

- Men hun havde det godt i går aftes, og hun har sovet som en sten i nat. Hun er blevet røntgenfotograferet her til morgen og er efterfølgende taget hjem, siger Allan Zeuthen.

Selvom det var en mere dramatisk aften i swingerklubben på Amgager, end de er vant til, var der ingen panik.

- Jeg har snakket med omkirng 20 af de 35 par, der var til stede. Alle er okay, positive og glade, siger Allan Zeuthen.

Og han fortæller også, hvor glad han var for at se, at både medarbejdere og gæster viste overskud.

- Der var på et tidspunkt nogle, der prøvede at tage billeder af vores kvindelige medarbejder, da hun ligger på en båre. Og der kommer både vores andre medarbejdere og gæster og skærmer af for hende. Det er jo en del af mit job at sørge for, vi passer på hinanden. Jeg er skide glad for, at mine gæster i den situation havde det overskud til at tage sig af andre end dem selv.

Allan Zeuthen har ro i maven på trods af aftenens hændelser, og han er klar over, at ulykker som denne kan ske.

- Hvis man ikke kan tåle lidt uheld, skal man ikke lave sådan noget her.

Og klubben melder da også klar til endnu en aften i swingerklubben i aften - dog forhåbentlig uden flere uheld.

- Vi åbnede for otte minutter siden, og vi er klar igen, siger Allan Zeuthen.