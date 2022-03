Swingerklub evakueret: Uheld i boblebad

Gæsterne i en swingerklub på Amager er lørdag aften blevet evakueret, efter et uheld med for meget klor i boblebadet dannede giftige dampe

En gruppe gæster i en swingerklub på Øresundsvej på Amager fik sig lørdag en noget abrupt afslutning på en ellers festlig aften.

Da der skulle klor i swingerklubbens boblebad, kom der nemlig ved et uheld for meget i, og derfor måtte både politi og brandvæsen rykke ud for at evakuere de tilstedeværende.

Det fortæller vagtchef hos Københavns Politi Dyre Sønnicksen til Ekstra Bladet.

- I den her swingerklub har de et boblebad og et saunaområde, og da de skulle putte nye klortabletter i, gik der noget galt, og der kom for meget i, hvilket dannede giftige dampe, fortæller han.

- Derfor blev vi kaldt ud, så vi kunne hjælpe brandvæsenet med at evakuere.

Foto: Kenneth Meyer

Skete midt i par-aften

Dyre Sønnicksen fortæller, at man nu har fået folk ud af swingerklubben, der på sin hjemmeside betegner sig som 'Danmarks mest besøgte swingerklub'.

- Akutlægen er ved at kigge på de personer, der er kommet ud, så de er ved at undersøge deres status.

Anmeldelsen indløb klokken 22.22, og hvorvidt aftenen er slut for klubbens gæster, kan vagtchefen ikke svare på med sikkerhed. Det afhænger nemlig af, hvor lang tid det tager, før udluftningen er afsluttet, og der ikke længere er giftige dampe i luften.

Det fremgår af klubbens Facebook-side, at der lørdag aften var planlagt par-aften, hvorfor løsgående singler var forment adgang.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra ejerne af swingerklubben. Det har i skrivende stund ikke været muligt.

