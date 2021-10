Sygeplejerske dømt til døden

En uhyggelig drabssag har rystet Texas.

William George Davis, der arbejdede som sygeplejerske i Texas på Christus Trinity Mother Frances Hospital, blev onsdag dømt til døden, efter han en uge tidligere blev dømt for at have dræbt fire af sine patienter, skriver nyhedsbureauet AP.

Juryen var to timer om at finde frem til strafudmålingen.

Dommen blev anket.

Fremgangsmåde

Sagen rullede, da fire patienter døde af uforklarlige årsager, mens de kæmpede for at komme sig efter deres hjerteoperationer.

William George Davis fremgangsmåde var den samme: Han sprøjtede luft i sine patienters arterier, efter de havde været igennem en hjerteoperation. Drabene fandt sted i 2017 og 2018.

Eksperter forklarede under retssagen, hvordan det at sprøjte luft i arterierne kan forårsage hjerneskade.

I samme ombæring slog eksperterne fast, at alle fire ofre viste tegn på luft i deres hjerner, hvilket efterlod ofrene med uoprettelig skade.

Ville tjene penge

Under onsdagens retssag afspillede anklagerne telefonopkald, der kom fra Davis' telefon, mens han sad i fængsel.

I et opkald til sin ekskone redegjorde Davis for, at han forsøgte at finde metoder, der kunne forlænge patienternes ophold på intensivafdelingen, så han kunne få mere overarbejde og dermed tjene flere penge.

Ved fjerde dødsfald viste en overvågningsvideo, at Davis var den sidste person, der så offeret, før mandens tilstand drastisk blev forværret.

Christus Trinity Mother Frances Hospital har siden Davis' afgang ikke oplevet lignede tilfælde, hvilket anklageren også lagde vægt på under rettssagen.