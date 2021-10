'Sygeplejerske nød at dræbe'

Den 37-årige sygeplejerske William Davis er blevet dømt for drab på fire patienter og kan nu muligvis idømmes dødsstraf.

Det skriver flere medier, herunder BBC News.

Drabene på patienterne fandt sted på Christus Mother Frances Hospital i den amerikanske delstat Texas, efter fire mandlige patienter mellem 47 og 74 år oplevede anfaldslignende symptomer og senere døde af hjerneskader, da sygeplejersken havde injiceret luft i deres blodårer.

I retten kom det frem, at patienterne i første omgang havde haft vellykkede operationer, og derfor undrede lægerne sig over, hvordan deres tilstand var blevet forværret.

Ifølge de amerikanske myndigheder var det først efter CT-skanninger, at lægerne blev bevidste om luft i patienternes hjerner.

William Davis' advokat Philip Hayes sagde ifølge BBC i retten, at der ingen beviser var for, at patienterne var døde af fejl, og samtidig hævdede advokaten, at William Davis blev gjort til syndebuk for et hospital i vanskeligheder.

Men anklagemyndigheden kræver William Davis idømt dødsstraf og hævder samtidig, at sygeplejersken 'nød at begå mordene' og 'kunne lide at dræbe mennesker'.

William Davis forbliver varetægtsfængslet i Smith County Jail i Texas.