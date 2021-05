Syrien-kriger taber sag om pas - men kan få det tilbage

Tommy Mørck, der for fire år siden var i Syrien for at kæmpe imod Islamisk Stat, fik i april mulighed for at få sit pas tilbage.

Alligevel har han tirsdag lidt et nederlag i Vestre Landsret i en sag, der netop handler om hans pas.

Her har retten stadfæstet byrettens afgørelse om, at det var i orden, da politiet i marts sidste år forlængede fratagelsen af Tommy Mørcks pas med et år.

Men i april i år besluttede politiet, at det ikke ville forlænge hans udrejseforbud længere, og dermed kan han nu søge om et pas på lige fod med alle andre.

Men han fortsatte med sagen i landsretten, som handlede om forlængelsen fra marts 2020 og et år frem.

- Jeg mener, at afgørelsen er forkert - uanset at der er kommet en anden afgørelse senere. Det er noget lovgivning, som er meget groft. Især, at det giver politiet utrolig meget autoritet på det her område.

- Nu kan de også uden en retssag tage statsborgerskabet fra folk. Den udvikling prøver jeg at gøre opmærksom på med de her sager. Jeg bruger det som en slags juridisk aktivisme, siger Tommy Mørck efter tirsdagens dom.

Han fortæller, at han tirsdag skal ned på borgerservice og have lavet et nyt pas. Det vil han bruge til at rejse til blandt andet Malmø og Flensborg, men har ingen planer om at skulle til Syrien igen.

- Jeg har ikke nogen faste planer, og det har jeg ikke haft de sidste mange år.

- Hvis det bliver nødvendigt - hvilket jeg ikke kan forestille mig - eksempelvis i forbindelse med at få danske statsborgere ud af fangelejre, så vil jeg. Men ellers har jeg ikke nogen planer om at tage til Syrien igen, siger han.

Det var i 2016, at Tommy Mørck drog mod Syrien, hvor han hjalp den kurdiske milits YPG's kamp mod Islamisk Stat. Omkring et halvt år senere rejste han hjem til Danmark.

Rejsen blev han i Højesteret i 2019 idømt seks måneders fængsel for, og han blev færdig med at afsone i marts 2020.

I dag fortæller Tommy Mørck, at hans arbejde fokuserer på at få danskerne hjem fra de syriske fangelejre.

- Jeg har stadigvæk fokus på sagen, for jeg er mere end bare en almindelig borger, for jeg har fået nogle kontakter og en viden, som jeg kan sætte i spil for at prøve at påvirke situationen, siger han.

Selv om Tommy Mørck har haft udrejseforbud og intet pas siden at være vendt hjem i 2017, har han flere gange været i udlandet. I Malmø, Flensborg og Hamburg, fortæller han.

Derfor skal der 11. juni være en retssag, hvor han vil tilstå at bryde forbuddet, og retten skal afgøre straffen.