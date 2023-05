Syrienkriger idømmes livstid

Syrienkrigeren Ahmad Salem El-Haj idømmes fængsel på livstid for landsforræderi. Han tilsluttede sig og kæmpede for Islamisk Stat i Syrien.

Det er et enigt nævningeting i Københavns Byret, som har besluttet at idømme ham den strengeste straf.

Ahmad Salem El-Haj blev 2. maj kendt skyldig i landsforræderi under særligt skærpende omstændigheder og at have overtrådt terrorparagraffer.

El-Haj rejste til Syrien i 2013 via Tyrkiet, og dernede tilsluttede han sig og deltog han i kampe for Islamisk Stat, der kæmpede mod den danske stat. Han har dog ikke direkte deltaget i kampe mod danske styrker.

I begyndelsen var han tilknyttet en gruppe, 'Khatiba 57', hvor også hans onkel var med.

Onklen, Jacob El-Ali, blev i efteråret som den første syrienkriger dømt efter landsforræderiparagraffen, da han erkendte sig skyldig og fik en dom på 14 års fængsel.

Retten gav ham en mildere straf, fordi han lagde kortene på bordet og fortalte om forhold, som politiet ikke i forvejen kendte til.

Den 32-årige Ahmad Salem El-Haj sidder i dag i kørestol, fordi han i 2017 blev såret i et bombeangreb i Syrien. Han kommer aldrig til at kunne gå, på nær helt kort med en rollator, har han forklaret.

Efter bombeangrebet i Syrien blev han smuglet ind i Tyrkiet sammen med sin kone og to børn.

Her blev han i december 2017 fængslet, og han fik en dom på fire år og to måneders fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

I november 2019 blev han udleveret til Danmark, og han har efter eget udsagn ikke set sin kone og børn i fire et halvt år.

I Danmark har han dog familie. Efter dommen krammer han og taler kort med familiemedlemmer, der er dukket op.

Dagens dom er kun et foreløbigt punktum i sagen. For Ahmad Salem El-Haj anker dommen til landsretten, da han vil frifindes for landsforræderi.

- Vi vil gerne anke til frifindelse, siger forsvarer Michael Juul Eriksen umiddelbart efter dommen.