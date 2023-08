Syv år efter flisedrab på motorvej: Særligt én ting kan afsløre drabsmand

For præcis syv år siden blev en 30 kilo tung flisesten kastet ned fra en bro hen over Fynske Motorvej og flåede med ét en tysk familie fra hinanden. Selvom ingen er dømt, håber efterforskerne stadig på gennembrud

En 30 kilo tung flisesten flænsede for præcis syv år siden en tysk familie fra hinanden, da den tidligt om morgenen søndag 21. august 2016 blev kastet eller smidt ned fra en bro hen over Fynske Motorvej vest for Odense.

På et splitsekund ramte flisen ned igennem forruden på den tyske families sorte Seat Leon og kostede den 33-årige mor Nelli Gosmann livet og svært invaliderede den 36-årige far Andreas Gosmann.