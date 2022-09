Syv års fængsel til dagplejer

Den 58-årige Ellen-Marie Linneberg Johansen idømt syv års fængsel for med mindst to kraftige slag at have forvoldt 15 måneder gammel piges død

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): Selvom hun allerede har været bag lås og slå i knap 15 måneder siden sin anholdelse og varetægtsfængsling 18. juni i fjor, så kan Ellen-Marie Linneberg Johansen nu se frem til yderligere mindst fem år i fængsel.

Det står klart, efter at et nævningeting ved Retten i Herning mandag har afsagt dom i sagen, hvor den 58-årige dagplejer har været tiltalt for drab og dødsvold mod en pige på 15 måneder, som var i gæstedagpleje hos hende hen over tre dage i slutningen af november 2019.

22 vidner og seks retsdage er der gået forud for det sidste punktum ved den første retlige instans i en sag, hvor detaljer og dokumentation fra anklagemyndighedens side til tider har krævet ekstraordinært fokus uden at lade sig rive med af eksempelvis billederne af den lille piges skader.

Tidligere mandag afsagde nævningetinget kendelse om skyldsspørgsmålet i sagen. Fire ud af seks nævninge og alle tre juridiske dommere var enige om, at Ellen-Marie Linneberg Johansen er skyldig i at have forvoldt den etårige piges død efter bestemmelsen i straffelovens paragraf 246, der omhandler groft legemsangreb med døden til følge under særdeles skærpende omstændigheder.

De to sidste nævningen fandt det ikke bevist, at det var den 58-årige kvinde og mor tli to voksne sønner, der havde påført pigen de dødelige skader, herunder to kraniebrud og blodophobning under den hårde hjernehinde.

Af den fem sider lange skyldskendelse fremgik det blandt andet, at '(den afdøde pige) ikke selv kan have påført sig kranie- og hjernelæsionerne, og at hun heller ikke kan have forværret eventuelt eksisterende blødninger og kvæstelser i hjernen ved et almindeligt fald eller ved at slå baghovedet ind i en væg.'

Den dømte Ellen-Marie Linneberg Johansen anker sagen til frifindelse.