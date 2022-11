Syv døde ved Walmart-skyderi

De første optagelser fra stedet viser et enormt politiopbud

Lokale myndigheder i Chesapeake, Virginia, oplyser, at syv personer er døde under masseskyderiet, der fandt sted tidligt onsdag morgen dansk tid.

Blandt de afdøde er den formodede gerningsmand.

'Politiet i Chesapeake bekræfter syv dødsfald, inklusive skytten, fra nattens skyderi i Walmart ved Sam's Circle', skriver de lokale myndigheder på Twitter.

Gerningsmand død

Politiet rykkede klokken 22.12 amerikansk tid ud til meldinger om et skyderi i en Walmart, oplyste pressechef Leo Kosinski fra Chesapeakes politi tidligere onsdag.

Første melding lød, at antallet af døde var 'under 10', og at der derudover var flere sårede.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det uklart, hvordan gerningspersonen døde. Dog oplyser Leo Kosinski, at politiet ifølge hans informationer ikke har affyret skud.

Ifølge hjemmesiden Gun Violence Archive, der monitorerer skyderier i USA, har der været over 600 masseskyderier i landet alene i år.

I alt er 18.106 personer - herunder 290 børn og 1216 teenagere - i 2022 blevet skudt i USA. Det tal dækker over drab, skudulykker og selvforsvar.

Ekstra Bladet følger sagen ...