Syv dræbte: Bilist kører ind i gadefest

Calabar Carnival, en af Afrikas største gadefester i det sydlige Nigeria, endte tragisk, da en bil kørte bragede ind i den feststemte menneskemængde tirsdag.

'Bilisten mistede kontrollen og kørte ind i mængden, siger Hassan Abdullahi Maikano, chef for enheden for vejsikkerhed i Cross River', til AP News.

Bilisten kørte med høj hastighed, endte med at dræbe syv personer og såre sig selv og 29 andre.

Fem af de sårede er børn, oplyser landets myndigheder til mediet.

Ulykken skete, lige da folk stimlede sammen for at se et af højdepunkterne ved gadefesten - en cykel-parade ved Calabar Carnival.

Her stod der tusindvis af håbefulde mennesker. Men i stedet for et stort show blev folk væltet omkuld.