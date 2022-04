Syv gange livstid for drabsforsøg

Syv medlemmer af Husum-banden i alderen 23-30 år er søndag eftermiddag i et nævningeting ved Retten i Glostrup alle blevet idømt livsvarigt fængsel for drabsforsøg på to mænd fra den rivaliserende gruppering Loyal To Familia, LTF.

Det oplyser specialanklager Morten Frederiksen til Ekstra Bladet.

To af de nu dømte, 23-årige Ayub Abdullahi Nur og 30-årige Khaalid Libaan Ahmed, blev desuden udvist af Danmark.

Mændene blev tidligere i dag kendt skyldig i i forening at stå bag nøje planlægning og udførelse af drabsforsøget, der skete i Måløv 17. maj 2020 klokken 18.30 ved krydset Måløv Hovedgade og Eskebjerggård.

Skyderiet mod rivalerne fra LTF skete på Måløv Hovedgade ved indkørslen til Eskebjerggård. Foto: Kenneth Meyer

Mindst 26 skarpe skud

I bilen sad de to LTF-medlemmer.

Der blev affyret mindst 26 skarpe skud mod dem, så køretøjet blev gennemhullet. Men på trods af det blev ingen af de to rivaler ramt.

Mirakuløst blev heller ingen udenforstående ramt.

Det kunne ellers have blevet en tragedie, idet et vildfaren skud ramte et vindue til et børneværelse i en nærliggende beboelsesejendom.

Monterede GPS-tracker

I forberedelsesfasen af drabsforsøget havde gerningsmændene placeret en GPS-tracker under den sorte VW Golf, som de to LTF'ere benyttede.

På den måde kunne de slå til mod dem i Måløv den pågældende aften.

Få dage forinden havde de tiltalte uvist af hvilken grund mislykkedes med at finde rivalernes køretøj. Men den 17. maj efter 10 dages planlægning slog de til på Måløv Hovedgade lige midt i et boligkvarter.

Senioranklager Morten Frederiksen er ikke overraskende tilfreds med dommene:

- Vi har jo tilrettelagt bevisførelsen og har argumenteret for, hvorfor de tiltalte skulle dømmes. Og det fik vi medhold i, siger han til Ekstra Bladet.

Udover at det absolut ikke er hverdagskost i Danmark at syv tiltalte i en sag alle bliver idømt lovens strengeste straf, er det også højst usædvanligt, at ingen af de nu dømte var til stede, da afgørelsen faldt.

De ville tilsyneladende hellere føres tilbage til deres celler, hvor de har siddet varetægtsfængslet siden de blev fremstillet i grundlovsforhør.

Forsvarerne for de syv dømte ankede alle på stedet.

Udover de to, som tilmed er udvist af Danmark, er de dømte den 23-årige Luqman Ali Jama Ali, 25-årige Khayre Abdi Hassan, Homan Khodaparast, 26, samt Ibrahim Mohammad Ahmad Nasufi og Bassam Bilal El-Ajouz, begge 29 år.