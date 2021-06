Syv mænd frifundet: Videreførte ikke LTF

Flere personer, der tidligere har indtaget topposter i Loyal to Familia, blev i dag frifundet for at videreføre banden

Da otte mænd om aftenen 22. marts 2019 befandt sig i et kælderlokale på indre Nørrebro, var det ikke en videreførelse af Loyal to Familia (LTF).

Det blev slået fast i en dom fredag, hvor Østre Landsret stadfæstede byrettens frifindelse, oplyser Michael Juul Eriksen, der repræsenterede tre af de tiltalte, til Ekstra Bladet.

- Man sagde, at der ikke foregik en kriminel aktivitet, det var hverdagsagtige ting, og hvis man dømte her, ville det være svært for de mennesker at eksistere, siger Michael Juul Eriksen.

Han fortæller, at kun syv af de otte tiltalte mødte op i retten, men advokaten forventer, at sagen mod den sidste bliver frafaldet.

Ekstra Bladet erfarer, at flere af mændene har indtaget toneangivende poster i den nu forbudte bande.

Ifølge anklageskriftet var lokalet i kælderen på adressen Griffenfeldsgade 43 lejet som klublokale for LTF, og mændenes opførsel tydede på bandeaktivitet - blandt andet fordi de nægtede at åbne døren og forsøgte at flygte fra stedet. Derudover blev en af mændene fundet i besiddelse af en 13 centimeter lang kniv, mens en anden havde syv gram hash på sig.

Det valgte landsretten at tilsidesætte.

Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud mod LTF i september 2018. Året forinden lå banden i en bitter strid med rivalerne fra Brothas, hvilket udløste mindst 40 skyderier og knivoverfald i hovedstadsområdet.

Efterfølgende har både by- og landsretten slået fast, at LTF er en forening, der virker ved vold og skal opløses ved dom. Dermed er det forbudt at videreføre banden og bære synlige LTF-kendetegn på for eksempel trøjer, kasketter eller lignende.

Michael Juul Eriksen mener, at sagen vil have indflydelse på fremtidige sager om videreførelse af den forbudte bande:

- Det betyder, at hvis de skal komme med en sag, skal der være mere substans end i den her, siger forsvarsadvokaten.

Til august skal han overbevise dommerne i Højesteret om, at det var en forkert beslutning at opløse Loyal to Familia.

Selvom banden er forbudt ved lov, er den stadigvæk en magtfaktor i det kriminelle miljø. Forleden kunne Ekstra Bladet afsløre, at LTF har optaget flere nye afdelinger.