Syv personer anholdt: Amok med maling i Danske Bank

Det gik voldsomt for sig tirsdag eftermiddag i Danske Banks filial ved Nørreport Station i det indre København.

Her trængte i alt syv personer ind og kastede med maling. Der blev også sat plakater op i bankens vinduer.

Efterfølgende er de syv personer blevet anholdt.

En anholdelsesaktion, der foregik relativt roligt, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer:

- Flere af dem havde nemlig limet sig fast inde i banken.

Han fortæller videre om anholdelserne, at det er en velkendt gruppe, der står bag.

- Vi modtog anmeldelsen klokken 15.13, og vi har anholdt syv personer fra gruppen Extinction Rebellion. De har blandt andet kastet med maling inde i banken.

De syv blevet sigtet for hærværk.

Motivet er endnu ukendt.

Fire klimaaktivister fra Extinction Rebellion Danmark var årsag til, at Langebro blev lukket for krydsende trafik i flere timer i september. Foto: Kenneth Meyer

Dropper forstyrrelser

Det er ellers ikke mere end et par måneder siden, at det lød fra klimaaktivisterne i Extinction Rebellion, at de skiftede taktik og ikke længere ville forstyrre britisk infrastruktur.

Den meddelelse er givetvis ikke nået frem til den danske afdeling.

Extinction Rebellion er aktiv i flere forskellige lande. Også i Danmark har gruppen gjort sig bemærket. Blandt andet i maj sidste år, hvor 18 demonstranter fra bevægelsen blev tilbageholdt i København efter at have lagt sig på vejen.

Gruppens medlemmer har som under dagens aktion ofte limet eller låst sig fast på genstande og har blandt andet også lavet hærværk på malerier for at få opmærksomhed.

Extinction Rebellions mål er at få politikere til at handle på klimakrisen.