Syv personer anholdt i drabssag

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har nu anholdt i alt syv personer i forbindelse med drabssagen fra Mogenstrup.

De fleste er løsladt efter endt afhøring, men der er stadig tre anholdte i politiets varetægt – to mænd og en kvinde.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Mand og kvinde anholdt

Politiet efterlyste tidligere mandag en mand, der efter 20 minutter meldte sig selv. Han og en kvinde er mandag eftermiddag blevet anholdt. De blev truffet i et boligområde i nærheden af gerningsstedet.

Den ene mand fremstilles senere i aften i grundlovsforhør ved retten i Næstved, og i morgen forventes den mand, der er mistænkt for at stå bag selve drabet, også at blive fremstillet i grundlovsforhør. Der begæres lukkede døre.



- Vi er tilfredse med, at anholdelserne er sket forholdsvis kort efter drabet. Vi er af den opfattelse, at de tidlige anholdelser virker konsekvente i bandemiljøet, og på samme tid kan det give borgerne tryghed i at vide, at de anholdte personer nu er væk fra gaden, lyder det fra politiet i pressemeddelelsen.



Efterforskningen fortsætter, men der vil ikke komme yderligere information om sagen i dag, oplyser politikredsen videre.

Relationer til rockermiljøet

Drabssagen startede, da en 34-årig mand med relation til bandemiljøet søndag aften blev fundet død på en adresse i Mogenstrup. Natten til mandag blev de første tre personer - ligeledes med relation til rockermiljøet - anholdt.

Ekstra Bladet har tidligere mandag beskrevet, at den dræbte ifølge flere kilder skulle have været prøvemedlem i rockergruppen Bandidos, og at han skulle være organiseret i syndikatets lokalafdeling i Næstved.