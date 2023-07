Syv personer fremstilles efter anholdelsesaktion

Samtlige syv personer, som tirsdag blev anholdt under en storstilet politiaktion på en adresse ved Dronninglund, bliver onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Det oplyser efterforskningsleder Kenneth Rodam, politikommissær ved Nordjyllands Politi.

Først vil der blive fremstillet en 26-årig mand, som er mistænkt for at have deltaget i et knivstikkeri begået i det centrale Aalborg 2. marts i år.

Derefter sker der fremstilling af en 21-årig mand, der ligeledes blev anholdt i går, og som forsøgte at flygte fra stedet. Det lykkedes ham ikke. I stedet blev det under anholdelsen af ham konstateret, at han var i besiddelse af en skarpladt pistol.

- Vi fremstiller derudover også de øvrige fem anholdte, siger Kenneth Rodam i en pressemeddelelse.

Overtrædelse af knivloven

Det fremgår yderligere, at alle fem bliver sigtet for at overtræde knivloven, mens to af dem også bliver sigtet for forsøg på grov vold efter straffelovens paragraf 245, stk. 1.



Politikommissæren udelukker ikke, at der rejses yderligere sigtelser.



- Vores efterforskning i sagen fortsætter, og i takt med at den skrider frem, kan der komme flere sigtelser på tale. Men jeg kan ikke komme det nærmere på nuværende tidspunkt, siger Kenneth Rodam.

De anholdte har ifølge det oplyste forbindelse til bandemiljøet i Aalborg og er en del af den såkaldte GT-gruppe.

Fremstillingerne i grundlovsforhør sker henholdsvis klokken 13, 14 og 15.30.