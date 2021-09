Syv poker-spillere klædt nøgne af bevæbnede røvere

Syv pokerspillere blev truet med pistol og macheter og sat i 'futtog' på gulvet, inden de én efter én blev ført ud på toilettet, hvor de blev klædt af, mens de blev truet med kniv, og beordret til at aflevere pengene.

Det dramatiske røveri skete ved midnat 4. oktober sidste år, og mandag starter retssagen mod tre af de formodede røvere ved Retten i Næstved.

Det er ikke lykkedes for politiet at identificere to-tre andre gerningsmænd. De tiltalte nægter sig skyldige. To af de tiltalte har haft tilknytning til hashmiljøet i Pusher Street på Christiania.

Udbyttet ved røveriet, der skete i pokerklubben 'Kontoret' i et erhvervsområde på Skallegårdsvej i Næstved, blev mindst 60.000 kr.

Ifølge tiltalen blev røveriet planlagt gennem et par uger, hvor de tiltalte blandt andet var ude for at rekognoscere ved pokerklubben.

En af de tiltalte, 22, havde tidligere været på 'Kontoret' og fortalte de andre om klubbens indretning og hvilke personer, der kom i pokerklubben.

Bankede knive i bordene

Cirka klokken 23.45 stormede de fem-seks maskerede røvere ind og råbte: 'Dette er et røveri - læg jer ned!'

Foruden en pistol var røverne bevæbnede med to macheter eller såkaldte 'Rockwool-knive', som de bankede ned i nogle spilleborde.

De syv poker-spillere fik ordre på at sætte sig på gulvet bag hinanden med hænderne på hinandens skuldre og kigge ned i jorden. De fik frataget deres telefoner og sygesikringskort, inden de blev ført ud på toilettet, klædt af og visiteret for værdier.

Røverne var i spilleklubben i cirka 45 minutter, før de flygtede.

I sagen mod de formodede poker-røvere indgår også flere forhold af afpresning og ulovlig tvang, hvor også en fjerde mand er tiltalt.

Der er blandt andet tale om en 'incassoforretning', hvor tre forurettede mænd i Rønnede, der havde en gæld, blev presset til at betale yderligere 140.000 kr. til tre af de tiltalte. Det ene af ofrene måtte også aflevere nøglerne til sin BMW, som afpresserne tog som 'pant'.

Da offeret meldte sin BMW stjålet til politiet, truede afpresserne, ifølge tiltalen, med at brænde hans hus ned, hvis han ikke trak anmeldelsen tilbage.

Retten i Næstved har afsat seks dage til retssagen.