Syv terrorsigtede mænd og kvinder skal blive i fængslet

Retten i Holbæk har mandag opretholdt varetægtsfængslingen af fire mænd og tre kvinder, som er sigtede i en sag om planlægning af terror, oplyser anklager John Catre Nielsen.

De syv blev sammen med flere andre personer anholdt i weekenden 6.-7. februar, hvor der også blev foretaget ransagninger flere steder. Blandt andet på to adresser i Holbæk.

Der er tale om to brødre, deres forældre samt den ene brors hustru, hendes søster og søsterens mand.

Brødrene er sigtet for at lægge planer om at sprænge en terrorbombe, mens de øvrige er sigtet for at have medvirket til brødrenes planer.

De nærmere detaljer om de sigtedes indbyrdes roller står endnu hen i det uvisse. For sagen har lige siden det første retsmøde i februar kørt for lukkede døre, altså uden adgang for offentligheden.

Hverken anklagemyndigheden eller de sigtedes advokater må referere fra retsmøderne eller fra sagen i øvrigt.

Lidt ved vi dog om sagen. For flere medier - herunder Ritzau - har fået aktindsigt i politiets sigtelser mod de syv, ligesom sigtelserne flere gange er blevet læst op i retten, inden dørene er blevet lukket.

Ifølge sigtelserne har de to brødre bestilt en række kemikalier til levering på den ene brors adresse i Dessau i Tyskland. På adressen har brødrene angiveligt også fremstillet detonatorer.

En detonator er en anordning, som er nødvendig for at få en bombe til at eksplodere. I sagen har politiet beslaglagt en mobiltelefon, som er blevet ombygget, så den - i hvert fald ifølge sigtelsen - kan virke som detonator.

Den telefon blev fundet på en af adresserne i Holbæk. På den anden adresse i byen, som er den anden brors adresse, fandt politiet både fem kilo aluminiumspulver, fem kilo svovlpulver og 100 meter tændsnor.

Politiet fandt på samme adresse en riffel med kikkertsigte og 66 tilhørende skarpe patroner, en pumpgun med 117 tilhørende skarpe patroner et sæt walkie-talkier og et Islamisk Stat-flag.

Seks andre har været fængslet i sagen. De hører til samme familie, men blev løsladt, da anklagemyndigheden i april vurderede, at der ikke længere var grundlag for at opretholde varetægtsfængslingen.

De to brødre har en tredje bror, som har været anholdt i Tyskland. Han blev imidlertid hurtigt løsladt af de tyske myndigheder.

Det er endnu uvist, hvor længe politiet skal bruge på efterforskningen. Når den engang er afsluttet, bliver det op til anklagemyndigheden at vurdere, om der skal føres sag ved retten mod de sigtede.

Indtil da skal retten hver fjerde uge tage stilling til, hvorvidt fængslingen skal opretholdes, medmindre de sigtede frivilligt accepterer at blive i brummen. Tre af de syv fængslede indvilgede mandag i at lade fængslingen forlænge og var derfor ikke mødt op i retten.