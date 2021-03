Syvårig blev smidt i Nyhavn: Har udviklet ekstrem angst

Fysisk kom hun ikke noget til. Den dag hun var på Nyhavn med sin mor, og en fremmed mand greb fat i hende bagfra, gik hen til kanten og sprang ned i det kun 12 grader kolde vand.

Men knap fem måneder senere har de psykiske konsekvenser bidt sig hårdt fast i syvårige Isabella. Hendes mor, Maggie Jensen, fortæller, at datteren har udviklet en ekstrem angst, som påvirker familiens hverdag enormt.

- Hun er simpelthen så bange for at blive taget væk. At det sker igen. Og hun er bange for at møde ham. Hun kan huske hans lange hår og hvad for noget tøj, han havde på, og hun er generelt bange for mænd. Selv mine veninders kærester må ikke kramme hende.

- Når vi skal med bus eller metro, er hun hele tiden på vagt. Derhjemme vil hun ikke sove i sin egen seng, og døren SKAL være låst. Hun beder os om at dobbelttjekke hele tiden, fortæller moderen.

Isabella lukkede øjnene, da hun lå i vandet. Hun troede, manden bare ville kilde hende. Foto: Philip Davali

Isabella får hjælp af en krisepsykolog, men bestemte dufte eller situationer kan stadig fuldstændig uden varsel bringe pigen tilbage til Nyhavn, hvor hun lige havde smidt sit tyggegummi ud i skraldespanden, da den fremmede mand tog fat i hende.

- I sidste uge, da vi kom ud fra Rema1000, skulle hun også smide sit tyggegummi ud, og så sagde hun ud af det blå 'Det var ikke nogen god dag.'. Da jeg spurgte, hvad hun mente, svarede hun: 'Den dag, manden tog mig.' Så det fylder hele tiden for hende.

Maggie Jensen tager også sig selv i at holde lidt ekstra fast i sin datters hånd, når de for eksempel står og venter på toget.

- Jeg mærker lige en frygt for, at nogen tager hende og springer ud foran toget med hende. Det er en fuldstændig vanvittig tanke, det ved jeg godt, men det, der skete var jo også fuldstændig vanvittigt.

Carla har været Isabellas redningshund. - De er klistret sammen, sover sammen og ligger og putter sammen, og Carla har fundet sig i alt. Hun er så rolig og har virkelig været god for Isabella, siger Maggie Jensen. Privatfoto

Isabella og Carla. Privatfoto

Retssag til april

Københavns Politis anklagemyndighed har tiltalt en 25-årig mand efter straffelovens paragraf 252 for have forvoldt fare for Isabellas liv.

Ved grundlovsforhøret forklarede han, at pigen var ved at falde i vandet, og at han forsøgte at redde hende. Den forklaring stemte ikke overens med overvågningsbilleder og andre vidner, og han blev fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Retssagen starter i april, og moderen er indkaldt som vidne.

- Hvordan har du det med at skulle se ham?

- Det har jeg det blandet med. Jeg har noget vrede over, at han har forårsaget de ting, min datter kæmper med. At han har mærket hende på den måde - måske for evigt.

- Men jeg har også fået at vide, at han er et menneske, der har nogle psykiske udfordringer, og det synes jeg er synd for ham. Jeg er bare virkelig ærgerlig over, at vi var i Nyhavn lige den dag, hvor han så besluttede sig for at gøre noget skørt.

Den tiltaltes forsvarer, Christian Fentz, oplyser, at hans klient fortsat er fængslet i surrogat, og at han nægter sig skyldig. Både i forhold til hændelsen på Nyhavn og to andre episoder, der handler om vold.