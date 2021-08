Syvårig i kritisk tilstand: Formentlig en ulykke

Leg med ild formodes at være årsagen til, at en syvårig dreng blev så alvorligt forbrændt onsdag eftermiddag, at han torsdag fortsat er i kritisk tilstand.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Der er således tale om en ulykke eller et uheld, lyder det fra politikommissær Morten Ravn-Christoffersen, der er efterforskningsleder på sagen.

- Umiddelbart er der altså ikke noget, der tyder på en kriminel handling, men vi fortsætter naturligvis efterforskningen, udtaler han i pressemeddelelsen.

Fyns Politi har både haft brandhunde og kriminalteknikere fra Rigspolitiet til at assistere med sporindsamling og analyse, og det er altså bl.a. på baggrund af resultaterne fra de undersøgelser, at Fyns Politi nu går ud.



- Vi kommer med den her melding nu, fordi vi gerne vil undgå, at der er borgere i Vollsmose, som går og er utrygge uden grund, på baggrund af hændelsen i går, afslutter Morten Ravn-Christoffersen.



Drengen er stadig i kritisk tilstand og under behandling.

Han blev efter ulykken overført til Rigshospitalet.