Tabt mobiltelefon fældede mistænkt

Det var noget af et tilfælde, der gjorde, at Østjyllands Politi onsdag kunne anholde en 17-årig mand og sigte ham for tyveri og bedrageri.

Det fremgår af døgnrapporten.

Politikredsen modtog onsdag eftermiddag en anmeldelse fra en vagt i Storcenter Nord i Aarhus. Vagten mistænkte en ung mand for at have stjålet i en butik.

Det var dog lykkedes den unge mand at løbe fra vagten, da han blev eftersat, men under sin flugt ud af storcenteret tabte han - til politiets held - en pung og en mobiltelefon.

Stjålet pung

En patrulje rykkede ud til centeret i det nordlige Aarhus, hvor de fik udleveret de tabte genstande. I pungen lå et kreditkort, der tilhørte en 34-årig mand. Det viste sig, at han et par timer forinden havde fået stjålet sin pung i et fitnesscenter i Aarhus C.

Selve pungen var blevet indleveret i receptionen, imens kreditkortet og nogle hundrede kroner i kontanter manglede.

Mobiltelefonen viste sig at blive et vigtigt spor i politiets efterforskning. En patrulje kørte nemlig ud til telefonens ejer, der bor i Aarhus, og han kunne berette, at han havde lånt sin telefon ud til sin 17-årige storebror, som passede til vagtens signalement af den formodede gerningsmand.

Da politiet senere fandt frem til den 17-årige, erkendte han, at han havde stjålet kreditkortet og kontanterne fra den 34-årige mands pung, og at han havde brugt dem til at betale for en række varer i storcenteret.

Det medførte to sigtelser for henholdsvis tyveri og bedrageri.