Tabte kaffekop og kørte ind i andet tog

Sidste år kolliderede to tog ved Københavns Lufthavn. Årsagen er en tabt kaffekop, og regningen lyder på 31 millioner kroner

Sidste sommer kørte et tog op i et andet på vej ind til Københavns Lufthavn.

Nu er konklusionen landet fra Havarikommissionen om uheldet 18. juli 2021.

'Lokomotivføreren havde en termokop stående i en fordybning på førerbordet. På et tidspunkt snittede han termokoppen med armen, hvorved den væltede ned på den åbne taske, som stod på gulvet'.

'Lokomotivføreren vidste, at koppen ikke ville være tæt selv om den var lukket, så han bukkede sig ned for at fjerne koppen, så kaffen ikke skulle løbe ud på indholdet i tasken', står der i rapporten fra Havarikommissionen.

Skader på togsæt

Der var dermed tale om et øjebliks uopmærksomhed, hvor hastigheden ikke blev sænket i tide, som førte til, at toget kolliderede med 29 kilometer i timen.

Det førte til skader på 'materiel og infrastruktur', og togets personale måtte også en tur på skadestuen til kontrol.

Der var ingen passagerer i toget og heller ingen personskade som følge af uheldet.

Skaderne fra uheldet er dog ikke omkostningsfrie, og regningen lyder på 31 millioner kroner.

- Hændelsen og de foreliggende oplysninger giver ikke anledning til anbefalinger af forebyggelsesmæssig karakter', lyder konklusionen.