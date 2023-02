- Tænk hvis vi kunne opklare Emilie Meng-sagen

Det uopklarede drab på Emilie Meng i 2016 blev nævnt, da retsordførerne torsdag diskuterede et borgerforslag om at indføre genetisk slægtsforskning som et redskab i dansk politis værktøjskasse i opklaringen af drab og grov personfarlig kriminalitet.

Her var der stor opbakning til forslaget, der er stillet af den danske efterforsker Martin Wittrup Enggaard sammen med fem medstillere. Han var også til stede på Christiansborg, da sagen blev diskuteret.

Her kunne han blandt andre høre retsordfører Betina Kastbjerg (DD).

- I Danmark har vi 30 uopklarede kvindedrab. Så tænk på, hvis nu vi kunne opklare et drab som Emile-Meng-sagen. Tænk på, hvad det kan gøre for de efterladte at få svar, og vi får stillet gerningsmanden til ansvar, sagde hun i indlægget, hvor hun også efterlyste svar fra justitsminister Peter Hummelgaard om, hvor mange uopklarede drab der er i Danmark i alt.

- Det kommer til at give serieforbrydere sværere kår, sagde Mai Mercado (K) om muligheden for at indføre værktøjet, der kan give en mulighed for at stille gerningsmænd, der hidtil er gået under radaren, til ansvar.

Justitsminister Peter Hummelgaard tilkendegav også, at regeringen støtter et beslutningsforslag om at indføre det nye redskab og nu i samarbejde med Rigspolitiet vil undersøge sagen nærmere.

- Vi kan se, at metoden har været afgørende for opklaring af sager i andre lande, men det rejser også nogle væsentlige juridiske og praktiske spørgsmål, som vi skal undersøge til bunds, inden vi indfører det i politiet

Preben Bang Henriksen (V) sagde under sit indlæg, at 'i dag er en rigtig rigtig skidt dag'.

- Det er en skidt dag for voldtægtsforbrydere, det er en skidt dag for mordere og grove voldsforbrydere. Men det er en super god dag for ofrene, for deres familie og for så vidt også for hele den danske befolkning, sagde han.

Genetisk slægtsforskning er et redskab, der i 2020 førte i et pilotprojekt til opklaringen af et 16 år gammelt dobbeltdrab på en kvinde og et barn i Sverige.

Den hidtil ustraffede Daniel Nyqvist blev anholdt 16 år efter drabene på en dreng og en kvinde i Linköping i Sverige. Han tilstod drabene og blev dømt til psykiatrisk behandling. Det var blandt andet slægtsforskeren Peter Sjölund, der hjalp politiet ved hjælp af dna-slægtsforskning i dna-databaser, hvor de opbyggede et stamtræ helt tilbage til 1700-tallet. Til sidst stod de tilbage med Daniel Nyqvist og hans bror. Og så kunne en dna-test afsløre morderen.

Og for en uge siden fortalte politiet i Oslo i Norge, at de havde fået et gennembrud i drabet på den 71-årige sprogforsker Knut Kristiansen i 1999. Da han blev fundet, havde liget ligget i omkring to uger. Politiet havde sikret DNA på gerningsstedet, der både havde givet dem indikationer på drabsmandens oprindelse og udseende, men der kom ikke et match i dna-registret.

Men så tog norsk politi for første gang genetisk slægtsforskning i brug. Det pegede politiet i en ny retning, og de er nu sikre på, at gerningsmanden er en norsk mand, der var i 40'erne på det tidspunkt. Han bliver dog aldrig stillet til ansvar, fordi han døde året efter drabet.

Også the Golden State Killer, Joseph James DeAngelo, blev fældet ved hjælp af genetisk slægtsforskning.

Fælden klappede for the Golden State Killer, Joseph James DeAngelo, flere årtier efter hans første forbrydelser, blandt andet ved hjælp af genetisk slægtsforskning, ifølge en kriminalteknikere, der deltog i efterforskningen. Foto: Paul Kitagaki Jr./Ritzau Scanpix

Den danske efterforsker Martin Wittrup Enggaard kalder det ret overvældende at opleve den brede opbakning i Folketinget.

- Tror du på nu, at det bliver indført?

- Det gør jeg. Men jeg vil også sige, at det er en mærkelig fornemmelse. Forløsningen kommer nok først den dag, vi arbejder med det og opklarer den første sag, siger han.

Liberal Alliance og Enhedslisten hejste begge et flag for hensynet til privatlivets fred.

Men Martin Wittrup Enggaard understreger, at man med dette værktøj kun skal undersøge gerningsmandens dna i modsætning til, at man, som situationen er nu, potentielt skal stikke en dna-vatpind i munden på tusindvis af uskyldige mennesker i en vanskelig drabsefterforskning.

- Det er en af de store misforståelser her, at det skulle være en ny farlig ting for privatlivets fred, siger han.