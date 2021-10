Tæsket og ydmyget med flaske

27-årig bandefigur fremstillet i grundlovsforhør, hvor han sigtes for at være del i brutal sag om vold og kidnapning

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: Der er tilsyneladende tale om en intern afstraffelse i bandemiljøet, og kulminationen var ganske brutal.

Søndag blev en 27-årig mand fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev sigtet i en sag om grov vold og kidnapning. Her nægter han sig skyldig.

Den sigtede, der har anden etnisk baggrund, var iført sort dynejakke og sorte joggingbukser. Han hilste venligt på sin advokat, Gitte Juul Jensen, før han tog plads i vidneskranken.

Episoden udspandt sig natten mellem 7. og 8. august i fjor, og ifølge sigtelsen var den 27-årige part i overfaldet sammen med to andre navngivne mænd.

Bandefigur i årevis

Ekstra Bladets research viser, at den 27-årige langt fra er et ubeskrevet blad. Tvært imod har han gjort sig bemærket i det storkøbenhavnske bandemiljø siden teenage-årene. På et tidspunkt var han en del af LTF-banden, viser research.

De to medsigtede har ligeledes tilknytning til bandemiljøet, ligesom også offeret har tilknytning til samme miljø.

Sigtelsen beskriver, hvordan offeret om aftenen 7. august befandt sig på et værelse på et hotel på Amager. Her fik han ved 23-tiden et opkald, hvor man ved hjælp af trusler tvang ham ned på hotellets p-plads.

Hvis ikke han makkede ret, ville det gå ham skidt, lød truslerne.

Tvunget ind i kassebil

Nede på p-pladsen ventede tre gerningsmænd på ham i en kassevogn, som han blev tvunget ind i. Bilen satte i gear og kørte mod en boldbane ved Søndemarkskole på Frederiksberg, og under køreturen blev offeret slået og sparket, lyder det i sigtelsen.

Fremme ved boldbanen blev manden tvunget ud af bilen, hvorefter han fik flere tæsk. I sigtelsen lyder det endvidere, at gerningsmændene krævede, at offeret skulle begå kriminalitet for dem.

På et tidspunkt kom nogle tilfældigt forbipasserende forbi. Derfor tvang gerningsmændene offeret ind i bilen igen og kørte en kort tur, hvorefter man vendte tilbage til boldbanen.

Her blev offeret atter tvunget ud af bilen og igen udsat for slag og spark. I følge sigtelsen kulminerede overfaldet, da offeret blev tvunget til at sætte sig på en glasflaske. Dette ydmygende forløb filmede man med en mobiltelefon.

Herefter trak man ham ind i bilen igen. Man kørte til Frederiksberg Svømmehal, hvor han blev læsset ud af kassebilen.

Tilbageholdt i to timer

I alt var offeret tilbageholdt i godt to timer af overfaldsmændene, fremgår det af sigtelsen.

Ud over volden og krænkelsen blev manden også frastjålet 20.000 kroner i kontanter, lyder det i sigtelsen.

Efter oplæsning af sigtelse udbad anklager Jannik Rasmussen sig dørlukning i sagen med henvisning til efterforskningen. Dette ønske valgte dommeren at efterkomme.

Forsvareren bad om navneforbud, hvorfor Ekstra Bladet er afskåret fra at beskrive den sigtede og de andre, der er nævnt i sagen, yderligere.

Det kom ikke frem i retsmødets åbne del, om de to andre navngivne allerede er anholdt i sagen.

Men ved retsmødets slutning blev den 27-årige varetægtsfængslet frem til foreløbigt 3. november.